Автор: Дарья Климова

15 февраля 2026, 22:26

Космос продолжает удивлять: миссия к Юпитеру неожиданно стала охотником за кометой 3I/ATLAS

Комета 3I/ATLAS оказалась капсулой времени из эпохи формирования Млечного Пути

Европейский космический аппарат Juice совершил неожиданный научный прорыв, проведя детальные наблюдения межзвёздной кометы 3I/ATLAS. Объект может оказаться на миллиарды лет старше Земли, проливая свет на раннюю историю нашей галактики.

Запущенный в 2023 году для исследования Юпитера и его ледяных спутников, зонд Jupiter Icy Moons Explorer оказался в выгодной позиции для встречи с космическим странником. Когда астрономы обнаружили комету шириной 2,6 километра, двигающуюся со скоростью 220 тысяч километров в час по гиперболической траектории, команда Juice оперативно пересмотрела план полёта. В критический момент, когда комета приблизилась к Солнцу на 210 миллионов километров, наземные телескопы не могли вести наблюдения из-за слепящего излучения звезды. Аппарат же, находясь в десятках миллионов километров от объекта, получил беспрецедентную возможность собрать данные, пишет издание Gazeta.SPb.

Главный исследователь прибора SWI Пол Хартог назвал это событие «подарком, которого никто не ожидал». Пять научных инструментов зонда, изначально созданных для работы в условиях слабого света у Юпитера, были задействованы для анализа состава кометы. Особенно ценными окажутся измерения изотопных соотношений — например, дейтерия к водороду в водяном льде, которые позволят восстановить условия формирования объекта в далёкой планетной системе.

Техническая сложность миссии оказалась колоссальной. Находясь ближе к Солнцу, чем планировалось изначально, аппарат подвергался интенсивному тепловому воздействию. Инженеры нашли элегантное решение: использовали высокочувствительную антенну диаметром 2,5 метра как импровизированный солнцезащитный экран, удерживая уязвимые компоненты в тени. Это ограничило время наблюдений, но позволило сохранить работоспособность приборов.

Открытие 3I/ATLAS продолжает череду межзвёздных гостей. Первый объект 1I/Оумуамуа в 2017 году породил спекуляции из-за аномального ускорения и отсутствия комы. Второй — 2I/Борисова в 2019 году — вёл себя как типичная комета, подтвердив возможность формирования ледяных тел в других планетных системах. Новый объект может превзойти их по научной ценности: если подтвердится его связь с толстым диском Млечного Пути, комета станет посланником эпохи, предшествовавшей рождению Солнца.

Учёные подчёркивают: ледяные ядра комет — природные капсулы времени, сохраняющие химический отпечаток эпохи своего формирования. Анализ данных от Juice поможет понять, насколько универсальны процессы рождения планетных систем в разных регионах галактики и как менялись условия во Вселенной за последние миллиарды лет. Результаты наблюдений станут доступны после полной обработки информации в ближайшие месяцы.

