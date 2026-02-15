Комета 3I/ATLAS оказалась капсулой времени из эпохи формирования Млечного Пути

15 февраля 2026, 22:26
Космос продолжает удивлять: миссия к Юпитеру неожиданно стала охотником за кометой 3I/ATLAS
Европейский космический аппарат Juice совершил неожиданный научный прорыв, проведя детальные наблюдения межзвёздной кометы 3I/ATLAS. Объект может оказаться на миллиарды лет старше Земли, проливая свет на раннюю историю нашей галактики.
Запущенный в 2023 году для исследования Юпитера и его ледяных спутников, зонд Jupiter Icy Moons Explorer оказался в выгодной позиции для встречи с космическим странником. Когда астрономы обнаружили комету шириной 2,6 километра, двигающуюся со скоростью 220 тысяч километров в час по гиперболической траектории, команда Juice оперативно пересмотрела план полёта. В критический момент, когда комета приблизилась к Солнцу на 210 миллионов километров, наземные телескопы не могли вести наблюдения из-за слепящего излучения звезды. Аппарат же, находясь в десятках миллионов километров от объекта, получил беспрецедентную возможность собрать данные, пишет издание Gazeta.SPb.
Главный исследователь прибора SWI Пол Хартог назвал это событие «подарком, которого никто не ожидал». Пять научных инструментов зонда, изначально созданных для работы в условиях слабого света у Юпитера, были задействованы для анализа состава кометы. Особенно ценными окажутся измерения изотопных соотношений — например, дейтерия к водороду в водяном льде, которые позволят восстановить условия формирования объекта в далёкой планетной системе.
Техническая сложность миссии оказалась колоссальной. Находясь ближе к Солнцу, чем планировалось изначально, аппарат подвергался интенсивному тепловому воздействию. Инженеры нашли элегантное решение: использовали высокочувствительную антенну диаметром 2,5 метра как импровизированный солнцезащитный экран, удерживая уязвимые компоненты в тени. Это ограничило время наблюдений, но позволило сохранить работоспособность приборов.
Открытие 3I/ATLAS продолжает череду межзвёздных гостей. Первый объект 1I/Оумуамуа в 2017 году породил спекуляции из-за аномального ускорения и отсутствия комы. Второй — 2I/Борисова в 2019 году — вёл себя как типичная комета, подтвердив возможность формирования ледяных тел в других планетных системах. Новый объект может превзойти их по научной ценности: если подтвердится его связь с толстым диском Млечного Пути, комета станет посланником эпохи, предшествовавшей рождению Солнца.
Учёные подчёркивают: ледяные ядра комет — природные капсулы времени, сохраняющие химический отпечаток эпохи своего формирования. Анализ данных от Juice поможет понять, насколько универсальны процессы рождения планетных систем в разных регионах галактики и как менялись условия во Вселенной за последние миллиарды лет. Результаты наблюдений станут доступны после полной обработки информации в ближайшие месяцы.
Похожие материалы
-
12.02.2026, 08:25
Частные компании меняют правила игры в космической гонке между США и Китаем
Вышло исследование: частные компании все чаще определяют темпы и направления космической гонки между США и Китаем. Почему это важно для будущего технологий, связи и даже автомобильной отрасли - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 00:13
Гравитация под подозрением: новая гипотеза может отменить темную материю
Вышло исследование: физики поставили под сомнение само существование темной материи. Неожиданный взгляд на гравитацию может перевернуть привычные представления о космосе. Почему это важно для науки и технологий - в материале.Читать далее
-
10.02.2026, 00:18
Триллионы «лошадиных сил»: космический джет затмил все гиперкары Земли
В мире высоких скоростей и экстремальных нагрузок инженеры привыкли оперировать цифрами, которые кажутся пределом возможного. Но даже самые мощные гиперкары меркнут перед явлением, обнаруженным астрономами в глубинах Вселенной. Читать далее
-
09.02.2026, 01:07
Космос ближе, чем кажется: учёные бьют тревогу о репродуктивном будущем человечества за пределами Земли
Группа из девяти ведущих экспертов в области репродуктивной медицины, космической биологии и биоэтики опубликовала совместное исследование, призывающее к срочному международному диалогу по этой теме. Как отмечают авторы, технологический энтузиазм рискует опередить элементарные гарантии безопасности будущих поколений.Читать далее
-
08.02.2026, 22:06
Первый в истории: как межзвездная комета 3I/ATLAS переписала правила астрономии
Президент Российской академии наук Геннадий Красников прокомментировал аномальное поведение межзвездной кометы 3I/ATLAS, вызвавшей широкий резонанс в конце 2025 года. По его словам, необычные характеристики объекта — включая странности в динамике вращения, цветовые изменения и интенсивность выбросов вещества — имеют естественное объяснение и напрямую связаны с его происхождением.Читать далее
-
27.01.2026, 07:46
Пчелы вдохновили ученых на поиск универсального языка для контакта с инопланетянами
Исследования пчел открывают новые горизонты для науки. Ученые ищут универсальный способ общения. Математика может стать ключом к межзвездному диалогу. Неожиданные открытия меняют взгляд на разум.Читать далее
-
11.01.2026, 14:56
Комета 3I/ATLAS бросает вызов: NASA фиксирует аномалии, ЦРУ хранит молчание
Межзвездный гость 3I/ATLAS вновь будоражит умы: NASA фиксирует странные структуры, ЦРУ молчит, а учёные спорят. Что скрывает объект, покидающий Солнечную систему — и почему спецслужбы отказываются делиться данными?Читать далее
-
04.01.2026, 23:11
Межзвездная комета 3I/ATLAS удивила ученых стабильными радиосигналами
В Солнечной системе зафиксированы необычные радиосигналы. Ученые не спешат с выводами. NASA усилило наблюдения. Природа объекта вызывает споры. Интрига вокруг 3I/ATLAS только нарастает.Читать далее
-
21.12.2025, 22:23
Межзвездный гость оставил загадку: комета 3I/ATLAS и таинственный сигнал на Земле
В ночь на 21 декабря астрономы-любители в Сибири следили за редчайшим гостем из межзвездного пространства. Но неожиданные данные с датчиков и странное поведение объекта вызвали вопросы, на которые наука пока не дает однозначных ответов.Читать далее
-
17.09.2025, 19:51
Астероид размером с небоскреб пройдет рядом с Землей 18 сентября
В сентябре ожидается необычное космическое явление. Ученые фиксируют активность Солнца. Возможны геомагнитные возмущения. Подробности о событии и его последствиях.Читать далее
