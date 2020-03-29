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29 марта 2020, 13:36

Кострома не обрадовалась увеличению количества машин с московскими номерами

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Фото: Олег Александров
На днях СМИ сообщили о том, что жители Москвы в массовом порядке рванули «на юга», в частности, в Крым и Сочи. Дескать, увеличилось количество бронирований отелей, что напугало местных жителей.
Кострома не обрадовалась увеличению количества машин с московскими номерами

Фото пользователя 110km.ru

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Да, есть такое. Но не только кубанцев и крымчан насторожил наплыв столичных «беглецов». Редакцию Kostroma.today засыпали фотографиями автомобилей с московскими номерами, которые ездят по древней Костроме и, пардон, тоже искушают местных «аборигенов» на осуждение, мол, понаехали…

Один из костромичей, приславших фотографии, прокомментировал следующим образом: «К нам, похоже, вся Москва мигрирует. Позакрывали там всё, людям скучно, начали путешествовать, так и развезут эту пакость по стране». «Непосредственно в Москву сегодня призывают не ездить, а жителям столицы по регионам, значит, можно?» — вопрошают возмущенные жители Костромы.

Нам (110km.ru) такие обиды кажутся необоснованными, и мы хотели бы привести в пример Санкт-Петербург, славящийся своим гостеприимством и дружелюбностью.

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Петербуржцам к такой ситуации, что называется, не привыкать – автомобилей с московскими номерами в городе было, есть и, наверное, впредь будет в избытке. И дело не только в гигантском парке каршеринговых машин.

Жители Северной столицы к наплыву «трех семерок» относятся с пониманием и совершенно не комплексуют по этому поводу. Подумаешь, москвичи?! Ну и что! Здесь всем рады. А вот отсутствие на дорогах достаточного количества общественного транспорта, в связи с пандемией коронавируса, петербуржцев печалит.

Как хорошо иллюстрирует ситуацию наш редакционный фотоснимок, львиная часть маршруток в эти выходные находится в отстое – на специальных стоянках. Люди подолгу стоят на остановках, ожидая свой автобус, а его нет...

Зато свободны петербургские дороги – едь, не хочу. Но нужно быть крайне аккуратным, полным полно нарядов ДПС. Нам нужно научиться переносить все невзгоды и быть терпеливыми друг к другу.    

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Кострома не обрадовалась увеличению количества машин с московскими номерами
{{material_129498}} Да, есть такое. Но не только кубанцев и крымчан насторожил наплыв столичных «беглецов». Редакцию Kostroma.today засыпали фотографиями автомобилей с московскими номерами, которые ездят по древней Костроме и, пардон, тоже искушают местных «аборигенов» на осуждение, мол, понаехали…Один из костромичей, приславших фотографии, прокомментировал следующим образом: «К нам, похоже, вся Москва мигрирует. Позакрывали там всё, людям скучно, начали путешествовать, так и развезут эту пакость по стране». «Непосредственно в Москву сегодня призывают не ездить, а жителям столицы по регионам, значит, можно?» — вопрошают возмущенные жители Костромы. Нам (110km.ru) такие обиды кажутся необоснованными, и мы хотели бы привести в пример Санкт-Петербург, славящийся своим гостеприимством и дружелюбностью.В городе на Неве мало транспорта {{material_129494}} Петербуржцам к такой ситуации, что называется, не привыкать – автомобилей с московскими номерами в городе было, есть и, наверное, впредь будет в избытке. И дело не только в гигантском парке каршеринговых машин. Жители Северной столицы к наплыву «трех семерок» относятся с пониманием и совершенно не комплексуют по этому поводу. Подумаешь, москвичи?! Ну и что! Здесь всем рады. А вот отсутствие на дорогах достаточного количества общественного транспорта, в связи с пандемией коронавируса, петербуржцев печалит. Как хорошо иллюстрирует ситуацию наш редакционный фотоснимок, львиная часть маршруток в эти выходные находится в отстое – на специальных стоянках. Люди подолгу стоят на остановках, ожидая свой автобус, а его нет... Зато свободны петербургские дороги – едь, не хочу. Но нужно быть крайне аккуратным, полным полно нарядов ДПС. Нам нужно научиться переносить все невзгоды и быть терпеливыми друг к другу.    
2020-03-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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