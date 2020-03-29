Кострома не обрадовалась увеличению количества машин с московскими номерами
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Фото пользователя 110km.ru
Один из костромичей, приславших фотографии, прокомментировал следующим образом: «К нам, похоже, вся Москва мигрирует. Позакрывали там всё, людям скучно, начали путешествовать, так и развезут эту пакость по стране». «Непосредственно в Москву сегодня призывают не ездить, а жителям столицы по регионам, значит, можно?» — вопрошают возмущенные жители Костромы.
Нам (110km.ru) такие обиды кажутся необоснованными, и мы хотели бы привести в пример Санкт-Петербург, славящийся своим гостеприимством и дружелюбностью.
В городе на Неве мало транспорта
Жители Северной столицы к наплыву «трех семерок» относятся с пониманием и совершенно не комплексуют по этому поводу. Подумаешь, москвичи?! Ну и что! Здесь всем рады. А вот отсутствие на дорогах достаточного количества общественного транспорта, в связи с пандемией коронавируса, петербуржцев печалит.
Как хорошо иллюстрирует ситуацию наш редакционный фотоснимок, львиная часть маршруток в эти выходные находится в отстое – на специальных стоянках. Люди подолгу стоят на остановках, ожидая свой автобус, а его нет...
Зато свободны петербургские дороги – едь, не хочу. Но нужно быть крайне аккуратным, полным полно нарядов ДПС. Нам нужно научиться переносить все невзгоды и быть терпеливыми друг к другу.
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