25 июля 2017, 23:32

Котенок в колесе: попал – так попал!

Евгений, проживающий в Кронштадте, как обычно выехал утром на работу. Каким-то седьмым чувством мужчина уловил неладное с одним из колёс своего автомобиля.
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Котенок в колесе: попал – так попал!

Делать нечего - пришлось встать на «аварийку» прямо посреди проезжей части. Евгений вызвал эвакуатор, а пока ждал оного, подъехал экипаж ДПС ГИБДД. Стражи дорожного порядка тут же заметили под днищем «подозрительный предмет». Перегородив движение, автомобиль загрузили на эвакуатор.

Когда на СТО подняли машину, всех ждал самый настоящий сюрприз - рыжий котенок. Как и когда «шерстяной» дурачок попал в оказию, стоит лишь догадываться. «Потерпевшего» осмотрел ветеринар, и в настоящее время он находится в тепле. С ним всё в порядке, сообщает одна из групп в соцсети, котенок ищет своих хозяев.

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Юра
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arallov_85
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Котенок в колесе: попал – так попал!
Делать нечего - пришлось встать на «аварийку» прямо посреди проезжей части. Евгений вызвал эвакуатор, а пока ждал оного, подъехал экипаж ДПС ГИБДД. Стражи дорожного порядка тут же заметили под днищем «подозрительный предмет». Перегородив движение, автомобиль загрузили на эвакуатор. Когда на СТО подняли машину, всех ждал самый настоящий сюрприз - рыжий котенок. Как и когда «шерстяной» дурачок попал в оказию, стоит лишь догадываться. «Потерпевшего» осмотрел ветеринар, и в настоящее время он находится в тепле. С ним всё в порядке, сообщает одна из групп в соцсети, котенок ищет своих хозяев.
2017-07-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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