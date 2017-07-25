25 июля 2017, 23:32
Котенок в колесе: попал – так попал!
Евгений, проживающий в Кронштадте, как обычно выехал утром на работу. Каким-то седьмым чувством мужчина уловил неладное с одним из колёс своего автомобиля.
Делать нечего - пришлось встать на «аварийку» прямо посреди проезжей части. Евгений вызвал эвакуатор, а пока ждал оного, подъехал экипаж ДПС ГИБДД. Стражи дорожного порядка тут же заметили под днищем «подозрительный предмет». Перегородив движение, автомобиль загрузили на эвакуатор.
Когда на СТО подняли машину, всех ждал самый настоящий сюрприз - рыжий котенок. Как и когда «шерстяной» дурачок попал в оказию, стоит лишь догадываться. «Потерпевшего» осмотрел ветеринар, и в настоящее время он находится в тепле. С ним всё в порядке, сообщает одна из групп в соцсети, котенок ищет своих хозяев.
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Отзывы по теме
Согласен с вами, когда завод достроят, будет значительно легче как с покупкой машины, так и запчастями в целом.
У них все кроссоверы до Н9, а Н9 это внедорожник, с рамным кузовом, с неразрезным задним мостом. Хоть нету там механических блокировок дифференциала, там за это электроника отвечает, назвать его кроссовером нельзя.
Продам на запчасти Suzuki Grand Vitara (Сузуки Гранд Витара) 2008 г/ в. Территориально нахожусь в Новосибирске. Почтой не отправляю. Самовывоз. В наличии есть практически все начиная от кузовщины и заканчивая мелочевкой. Цены договорные - очень приемлемые. Торг приветствуется. 8-913-456-66-19. Андрей ...
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