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12 мая 2022, 14:50

Ковид вновь ударил по Китаю: падение автопроизводства достигло 75%

Согласно отчету Китайской ассоциации легковых автомобилей, апрельское производство автомобилей в стране достигло чуть ли не дна. Только в шанхайском автокластере о значительных убытках завили сразу несколько именитых компаний.
Фото: WSJ
Ковид вновь ударил по Китаю падение автопроизводства достигло 75
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Фото: scmp.com

Шанхайская блокировка

Шанхай, мегаполис с 25-миллионным населением, весь апрель ужесточал меры по блокировке из-за вспышки Covid-19 после того, как глава Китая Си Цзиньпин пообещал лишь усиливать политику страны по борьбе с коронавирусной инфекцией. В результате, миллионы людей оставались и по сей день остаются закрытыми в своих домах. Печально, что конца и края этому пока что не видно.

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Известно, что Шанхай является домом для многих автопроизводителей. Среди них - SAIC Motor, совместны компании SAIC с Volkswagen и GM, Tesla, Ford, стартап Nio и ряд других, менее знаменитых и известных.

Вышеназванные автогиганты, располагающиеся в Шанхае, заявили о падении производства в апреле (по сравнению с мартом с.г.) сразу на 75%. Об этом говорится в отчете Китайской ассоциации легковых автомобилей.

Заметим, что Шанхай всерьез начал блокироваться в конце марта. Тогда прогнозировалось, что автокомпании смогут перезапустить свои конвейеры в середине апреля. Однако на дворе практически середина мая, но о какой бы то ни было работе на полную мощность речи до сих пор не идет. «Недееспособными» остаются также поставщики комплектующих - они по-прежнему не имеют возможности выпускать и отгружать автодетали.

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Из-за ковидных ограничений приходится считать убытки в том числе компании Tesla, которая с января 2020 года располагает в Шанхае собственной «гигафабрикой» (Giga Shanghai). Правда, в отличие от других производителей, американцы ограничили свои мощности лишь на минувшей неделе. В любом случае это означает, что первоначальные объемы выпуска моделей Tesla Model 3 и Model Y придется пересмотреть. 

-41% по рынку в целом

Серьезные проблемы вскрылись и на крупных совместных предприятиях иностранных автопроизводителей, которые, например, располагаются в северном городе Чанчунь. Он также временно заблокирован в целях борьбы с ковидом. Здесь автопроизводство сократилось на 54%.

В целом же, в Китае апрельские темпы выпуска легковых автомобилей упали на 41,1% в годовом исчислении и на 46,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Это значит, что в общей сложности весь китайский автопром произвел в апреле «всего» 969 000 автомобилей.

Розничные продажи легкового автотранспорта упали на 35,5% в годовом исчислении - это является самым резким падением за последнее время. Не миновала чаша сия и машины на альтернативных видах топлива, спрос на которые в КНР постоянно растет. Здесь зарегистрировано падение на уровне 36,5% по сравнению с мартом-месяцем.

Для самого большого авторынка планеты все вышеперечисленное – серьезный удар. Согласно официальным данным за 2018 год, составленным Министерством торговли КНР, на долю автомобильного сектора в стране приходится около одной шестой занятых рабочих мест и примерно 10% розничных продаж.

У наших «китайцев» дела не лучше

Для китайских автокомпаний, присутствующих на российском рынке, минувший месяц оказался таким же непростым, как и для концернов из других стран. Как уже проинформировал портал 110KM.RU, в общем и целом, отечественный авторынок в апреле просел на 87,5%.

Результаты наиболее успешных марок из Поднебесной практически вписываются в этот негативный показатель. Так, например, вошедший в ТОП-10 (по причине отсутствия данных BMW и Mercedes-Benz) бренд Haval закончил апрель с 73-процентным «минусом»: если год назад удалось продать 3001 новый автомобиль, то сегодня лишь 812 машин.

Под маркой Haval сегодня в России продаются 4 модели – все SUV, плюс пятый (Dargo) на подходе. Самым доступным, как и год назад, является Jolion: официальный ценник - от 2 179 000 рублей. Далее по нарастающей: F7 (2 639 000 рублей), F7x (от 2 689 000 рублей), H9 (4 899 000 рублей).

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К продаже также предлагаются два обновленных кроссовера: F7 (2 749 000 рублей) и F7x (2 819 000 рублей). Пикапы доступны под брендом GWM – это Wingle7 по стартовой цене 2 999 000 рублей и Poer (от 3 999 000 рублей).

Есть повод для печали и у компании Chery. В апреле прошлого года россияне приобрели 2 980 новых автомобилей, нынче о таком результате можно лишь мечтать, поскольку 497 машин в апреле 2022-го – это, что называется, ни о чем.

У Chery в России 5 кроссоверов, включая только что вышедший на рынок полноприводный флагман Tiggo 8 Pro Max (от 3 340 900 рублей). Это самый дорогой автомобиль в линейке. А вообще цены на SUV марки стартуют с отметки 1 699 900 рублей – столько просят за базовую версию Tiggo 4. Чуть бОльший по размерам Tiggo 7 Pro стоит минимум 2 259 900 рублей. За Tiggo 8 просят от 2 479 900 рублей, за Tiggo 8 Pro – от 2 749 900 рублей.

Третья по объемам продаж в России китайская компания Geely также констатирует провал в апреле (-76%), то бишь 433 ныне реализованных SUV против 1 811 ед. в прошлом году. Как проинформировали корреспондента 110km.ru в пресс-службе компании-импортера, «живых» машин у дилеров предостаточно, белорусский и китайские сборочные заводы работают в штатном режиме, отгрузки в РФ продолжаются.

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Откуда же, спрашивается, тогда такой серьезный «минус»? Все дело, как водится, в ценах. Стоимость автомобилей Geely находится в диапазоне 1 929 900 рублей (Coolray) – 3 699 900 рублей (Tugella), а покупательская способность у людей заметно упала. Потребитель ждет, что машины (не только Geely) подешевеют, но эксперты не склонны к оптимизму. Посмотрим, что принесет нам май…

А что на рынке подержанных «китайцев»?

Эксперты Авито Авто проанализировали данные о сегменте китайских автомобилей с пробегом за март-апрель 2022 года в сравнении с январем-февралем этого же года и зафиксировали рост в размере 1,7%.

На 1 месте самых популярных автомобилей б/у из Поднебесной – Chery Tiggo (T11). Средняя стоимость кроссовера в период с 1 марта по 27 апреля выросла на 7% и составила 380 000 рублей. На 2 месте – Lifan Solano со средней стоимостью 287 000 рублей (+4,4%). Замкнул тройку Chery Amulet (A15) – его средняя стоимость возросла на 10,5% и достигла отметки 105 000 рублей.

В ТОП-5 также вошли Geely Emgrand EC7 (380 000 рублей; рост 5,6%) и Lifan X60 (599 000 рублей; +7%).

Упомянутые модели: Haval F7x (от 1 539 000 Р), Chery Tiggo 8 Pro Max (от 340 900 Р), Geely Coolray (от 1 134 990 Р), Lifan Solano (от 499 900 Р)
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