Проходимый транспорт по доступной цене: почему новый закон может обновить автопарк по всей России

3 июня 2026, 08:23
КПРФ предлагает субсидии на покупку УАЗ для села: что изменится для водителей
КПРФ предлагает субсидии на покупку УАЗ для села: что изменится для водителей
Группа депутатов выступила с инициативой, которая может серьезно облегчить жизнь сельским жителям и предпринимателям. Предлагается вернуть субсидии на покупку автомобилей УАЗ, чтобы сделать транспорт доступнее. Мало кто знает, что подобная программа уже работала в одном регионе и показала хорошие результаты.
В России обсуждается инициатива, способная заметно изменить ситуацию для тех, кто живет и работает в сельской местности. Депутаты от КПРФ предложили ввести федеральную программу субсидирования покупки автомобилей УАЗ для фермеров, индивидуальных предпринимателей и предприятий, занятых в аграрном и лесном секторах. Это решение может стать ключевым для повышения мобильности и эффективности бизнеса в малых населенных пунктах, где проходимый транспорт - не роскошь, а жизненная необходимость.
Суть предложения заключается в том, чтобы компенсировать до 20% стоимости нового автомобиля УАЗ из федерального бюджета. Такая мера, по мнению авторов инициативы, позволит сделать отечественные внедорожники доступнее для тех, кто реально нуждается в надежном транспорте для работы в сложных условиях. Важно, что субсидия будет предоставляться только тем, кто не менее трех лет занимается предпринимательской деятельностью в сельском хозяйстве или лесопереработке. Перечень получателей планируется определить на уровне правительства, чтобы избежать формального подхода и поддержать именно тех, кто работает на земле.
Как отмечают инициаторы, опыт Ульяновской области, где подобная программа действовала с 2016 года, показал высокую эффективность: спрос на автомобили УАЗ среди сельчан вырос, а местные предприятия получили дополнительный стимул для развития. По словам сенатора Айрата Гибатдинова, отечественные заводы выпускают широкий ассортимент машин, которые способны справляться с бездорожьем и суровыми условиями, а значит, поддержка их покупателей - это не только социальная, но и экономическая мера.
В условиях, когда цены на новые автомобили продолжают расти, а доступность кредитов для малого бизнеса снижается, подобные субсидии могут стать реальным подспорьем для обновления автопарка в регионах. Особенно актуально это для фермеров и кооперативов, которые часто вынуждены использовать устаревшую технику из-за нехватки средств. Как показывает практика, внедорожники УАЗ востребованы не только в сельском хозяйстве, но и в лесной промышленности, а также среди предпринимателей, работающих в труднодоступных районах.
Интересно, что в последние годы внимание к отечественным внедорожникам заметно выросло. Например, на рынке появляются уникальные модификации, как это было с редким УАЗ «Патриот» с мотором Toyota и коробкой Porsche, о котором рассказывалось в материале о необычных доработках российских внедорожников. Это подтверждает, что спрос на надежные и проходимые машины остается высоким, а поддержка со стороны государства может только усилить этот тренд.
Для справки: УАЗ - один из немногих российских автопроизводителей, чья продукция изначально рассчитана на тяжелые условия эксплуатации. Внедорожники этой марки традиционно используются в армии, на стройках, в сельском хозяйстве и лесной отрасли. Введение федеральной субсидии может не только поддержать отечественный автопром, но и дать новый импульс развитию малого бизнеса в регионах. Судя по имеющимся данным, если инициатива будет одобрена, уже в ближайшие годы можно ожидать роста продаж УАЗ и повышения транспортной доступности для жителей села.
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