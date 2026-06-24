Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

24 июня 2026, 18:51

Краш-тест Chevrolet Blazer: как изменились стандарты безопасности за 30 лет

Краш-тест Chevrolet Blazer: как изменились стандарты безопасности за 30 лет

Сравнение Blazer 1996 и 2026 годов - реальные последствия аварии и роль IIHS

Краш-тест Chevrolet Blazer: как изменились стандарты безопасности за 30 лет

Столкновение Chevrolet Blazer двух поколений наглядно показало, насколько современные технологии и новые стандарты изменили подход к безопасности автомобилей. Почему этот эксперимент важен для всех, кто выбирает машину сегодня - в нашем материале.

Столкновение Chevrolet Blazer двух поколений наглядно показало, насколько современные технологии и новые стандарты изменили подход к безопасности автомобилей. Почему этот эксперимент важен для всех, кто выбирает машину сегодня - в нашем материале.

Эксперимент, проведенный Институтом страхования дорожной безопасности (IIHS), стал одним из наиболее обсуждаемых событий в автомобильной индустрии последних лет. На специальном стенде лоб в лоб столкнулись Chevrolet Blazer 1996 года и его современный потомок — модель 2026 года. Такой тест не только вызвал интерес у экспертов, но и стал наглядной иллюстрацией того, как далеко шагнули технологии безопасности за последние три десятилетия.

Результаты оказались безапелляционными: водитель нового Blazer, по оценкам специалистов, отделался легкими травмами, тогда как в старом внедорожнике последствия были куда серьезнее — вплоть до угрозы жизни. Причина — не только в появлении электронных ассистентов, но и в глубокой переработке конструкции кузова, использовании высокопрочных сталей и грамотном распределении зон деформации.

Многие до сих пор уверены, что «старые машины из настоящей стали» надежнее современных. Однако краш-тесты IIHS доказывают обратное: современные автомобили проектируются так, чтобы энергия удара поглощалась в строго определенных зонах, а салон оставался максимально целым. В случае с Blazer 1996 года кабина была буквально смята, руль и панель приборов сдвинулись к манекену, а подушка безопасности сработала неэффективно — манекен получил тяжелые травмы головы и ног.

В то же время в Blazer 2026 года после удара водительская зона осталась целой, а датчики на манекене зафиксировали минимальные нагрузки. Это подтверждает, что современные стандарты безопасности действительно работают. Как отмечают в IIHS, с момента запуска программы краш-тестов в 1995 году удалось спасти почти 50 тысяч жизней и сэкономить обществу более 500 миллиардов долларов.

Интересно, что подобные эксперименты проводились и раньше. Например, в 2009 году IIHS разбил Chevrolet Bel Air 1959 года против Malibu 2009 года — тогда старый автомобиль практически не защищал водителя. Такие сравнения наглядно показывают, как эволюционируют подходы к безопасности и почему важно обращать внимание на рейтинги при выборе машины.

Для российского рынка тема особенно актуальна: многие автомобилисты до сих пор владеют машинами 1990-х и 2000-х годов, считая их более «крепкими». Однако статистика аварийных ситуаций и результаты независимых тестов говорят об обратном. Современные модели, даже в массовом сегменте, обеспечивают активную и пассивную безопасность, которая реально снижает риск травм.

В общем, краш-тест Blazer 1996 и 2026 годов — это не просто зрелищный эксперимент, а важный сигнал для всех, кто выбирает автомобиль. Безопасность — не абстрактное понятие, а результат исследований, инвестиций и инженерных решений. По данным IIHS, только с 1999 по 2024 год благодаря новым стандартам удалось спасти более 48 тысяч человек. Это еще раз доказывает: при покупке машины стоит ориентироваться не только на внешний вид и мощность, но и на реальные показатели безопасности.

В период развития технологий стоит вспомнить и другие образцы долгоживущих автомобилей с необычными кузовами. Например, коммерческий электрофургон с полностью стальным корпусом, о котором говорилось в материале о возрождении марки «Руссо-Балтъ» , также воплощает в себе современные инженерные решения для безопасности.

Упомянутые модели: Chevrolet Blazer
Упомянутые марки: Chevrolet
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