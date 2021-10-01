Красивый подарок жене на годовщину свадьбы чуть не обернулся трагедией: воздушный шар с чемпионом мира по пауэрлифтингу унесло в Черное море
Корзина коснулась воды сравнительно недалеко от берега, в 20 – 30 метрах, но затем инструктор выкрутил на полную мощность горелку, шар быстро понесло и через мгновение он был уже в 500 метрах от суши. Инструктор запаниковал, Виталию Дубровину пришлось взять ситуацию под свой контроль. Он отвязал от корзины воздушный шар, который мог, намокнув, утянуть на глубину всех пассажиров.
На счастье семьи Дубровиных, их заметили рыбаки, которые находились неподалеку. Они первыми подошли к месту ЧП, согрели потерпевших крушение воздухоплавателей и доставили их на берег. Инцидентом заинтересовались сотрудники прокуратуры. Полет изначально не был продуман с точки зрения безопасности: с пассажирами не проводилось никакого инструктажа на случай нештатных ситуаций, им не выдали ни защитные каски, ни спасательные жилеты.
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