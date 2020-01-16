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16 января 2020, 00:14

Красная Поляна – зона почти круглогодичного катания

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Фото: krasnaya_polyana_resort
Олимпиада в Сочи-2014 дала сильный толчок к популяризации горнолыжного курорта Красная Поляна. Вне всякого сомнения, сегодня это самое модное и раскрученное место для любителей покататься с гор. Кто летал по направлению в Сочи, подтвердит: самолеты битком. Даже в эти дни, когда со снегом в Красной Поляне проблематично.
Красная Поляна зона почти круглогодичного катания

Фото: krasnaya_polyana_resort

Красная Поляна зона почти круглогодичного катания

Фото: krasnaya_polyana_resort

Красная Поляна зона почти круглогодичного катания

Фото: krasnaya_polyana_resort

Красная Поляна зона почти круглогодичного катания

Фото: krasnaya_polyana_resort

Красная Поляна зона почти круглогодичного катания

Фото: krasnaya_polyana_resort

Красная Поляна зона почти круглогодичного катания

Фото: krasnaya_polyana_resort

Красная Поляна зона почти круглогодичного катания
Красная Поляна зона почти круглогодичного катания
Красная Поляна зона почти круглогодичного катания
Красная Поляна зона почти круглогодичного катания
Красная Поляна зона почти круглогодичного катания
Красная Поляна зона почти круглогодичного катания

50 млрд долл., потраченных на организацию зимней Олимпиады-2014 в Сочи, работают и по сей день. Россия – единственная страна, принимавшая ОИ, где ни один объект после Игр не был заброшен. Стадион «Фишт» нынче принимает футбольные матчи, «Адлер Арена» стала Теннисной академией, на бобслейной трассе регулярно проходят этапы Кубка мира, на биатлонном комплексе «Лаура» постоянные тренировки и особо активно используется горнолыжный потенциал Красной Поляны.
Красной Поляной принято называть не только одноименный жилой поселок. Это, если хотите, совокупное название региона. Вся «внекатальная» жизнь (жилые дома, гостиницы, магазины, рестораны и т.п.) проходит в долине между хребтами Аибга и Ачишхо. Первый, в общем-то, самый обжитой – на нем самое большое скопление линий канатных дорог и 140 км трасс. Для сравнения: в небезызвестном Куршавеле зона катания – 150 км.

Надо сразу заметить, что Красная Поляна с каждым годом становится все больше - каждый год появляется как минимум один новый подъемник. Всего на территории Красной Поляны 170 км трасс и 62 «канатки». Длина самой длинной канатной дороги составляет 5,4 км. А самая первая «канатка» в регионе появилась в 1993 году. Это был банальный кресельный подъемник; о кабинах тогда приходилось только мечтать. Первенца демонтировали в 2011-м, а на его месте построили новую канатную дорогу.

Два хребта

Хребет Аибга облюбовали не только горнолыжники и сноубордисты. На его склонах нередко можно увидеть любителей походов. Оно и понятно: здесь роскошные альпийские луга и пихтовые поляны, есть даже водопады. Развлечений на хребте полно, недаром Аибга считается самым благоустроенным хребтом в Красной Поляне.

Красная Поляна зона почти круглогодичного катания

Фото: vashotel.ru

Красная Поляна зона почти круглогодичного катания

Фото пользователя 110km.ru

Красная Поляна зона почти круглогодичного катания

skyscanner.com.tr

Красная Поляна зона почти круглогодичного катания

Фото пользователя 110km.ru

Красная Поляна зона почти круглогодичного катания

Фото пользователя 110km.ru

Красная Поляна зона почти круглогодичного катания
Красная Поляна зона почти круглогодичного катания
Красная Поляна зона почти круглогодичного катания
Красная Поляна зона почти круглогодичного катания
Красная Поляна зона почти круглогодичного катания
Хребет же Ачишхо, напротив, нелюдим. На нем нет ни одной «канатки». И вообще, информации о нем немного. За исключением, пожалуй, той, что у его подножия располагаются поселки Красная Поляна и Эста-Садок. Именно на территории второго располагается отель «Марриот», который  признан «Лучшим горнолыжным отелем России». Архитектура отеля, скажем так, необычная, вернее, спорная - много несочетаемых решений. Но его любят туристы, особенно те, кому, в силу служебного положения, выезд за пределы Родины воспрещен.

На территории долины функционируют 3 современных курорта: «Роза Хутор» (2007 год), «Горная карусель», ставшая впоследствии «Горки-Город» (2008-й), и «Газпром» (2010-й) – самый молодой и современный.

Можно поплавать

На «Газпроме» работает 13 «канаток», здесь своя роскошная зона катания. Это единственный курорт, где доступно катание на беговых лыжах – к Олимпиаде был специально построен биатлонный комплекс «Лаура» (высота над уровнем моря - 2500 метров). Зимой 2014 года наши биатлонисты-мужчины одержали здесь ту самую громкую победу, которая в памяти многих россиян.

Красная Поляна зона почти круглогодичного катания

Фото пользователя 110km.ru

Красная Поляна зона почти круглогодичного катания

Фото пользователя 110km.ru

Красная Поляна зона почти круглогодичного катания

Фото пользователя 110km.ru

Красная Поляна зона почти круглогодичного катания

Фото пользователя 110km.ru

Красная Поляна зона почти круглогодичного катания

Фото пользователя 110km.ru

Красная Поляна зона почти круглогодичного катания
Красная Поляна зона почти круглогодичного катания
Красная Поляна зона почти круглогодичного катания
Красная Поляна зона почти круглогодичного катания
Красная Поляна зона почти круглогодичного катания

Ранее мы писали
Канатная дорога – это всегда что-то необычное и романтичное, будь то подъем на Ай-Петри в Крыму или на Машук ...
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На «Газпроме» хороший водный центр «Галактика» со своей смотровой площадкой. Купаются здесь и летом, и зимой; температура воды при этом одинаковая +28 градусов. На территории комплекса есть Ледовая арена, боулинг и кинотеатр. От ж/д вокзала сюда ходят рейсовые автобусы, впрочем, можно пройтись и пешком – всего 25 минут ходьбы.

И даже попрыгать

Комплекс трамплинов дался строителям непросто, а государству - очень дорого. Чего стоит одна лишь нашумевшая история с подрядной организацией, которой руководил бежавший за границу мошенник Белалов. Впрочем, не будем о грустном.

Здесь 2 трамплина: маленький К95 и большой К125. Цифры есть ничто иное, как рабочая длина полета лыжников. Объект принимает соревнования и по сей день. Правда, сейчас, зимой, мы не увидим соревнований - они проходят только летом и осенью, то бишь без снега. Ничего удивительного: трамплин как раз таки строили с таким расчетом, что снег тут есть далеко не всегда.

Красная Поляна зона почти круглогодичного катания

Фото пользователя 110km.ru

Красная Поляна зона почти круглогодичного катания

Фото пользователя 110km.ru

Красная Поляна зона почти круглогодичного катания

Фото пользователя 110km.ru

Красная Поляна зона почти круглогодичного катания

Фото пользователя 110km.ru

Красная Поляна зона почти круглогодичного катания
Красная Поляна зона почти круглогодичного катания
Красная Поляна зона почти круглогодичного катания
Красная Поляна зона почти круглогодичного катания

Ранее мы писали
Кучу раз ездил на автомобиле по дороге из Сочи в Красную Поляну. Маршрут знакомый, что называется, хоть с ...
Читать далее
Помимо своего прямого назначения трамплины принимают любителей покататься на ватрушках. Цена удовольствия - 500 рублей за 3 попытки проехать по «приземлению» (от стола отрыва до стадиона). А вот от стадиона до вершины трамплина проводятся забеги легкоатлетов. Зрелище необычное, поскольку дорога вверх – это все время под уклоном 35 градусов. И получается не столько забег в его классическом понимании, сколько вскарабкивание на вершину объекта.

И даже покататься на лыжах летом

Канатная дорога «Горная карусель» поднимает лыжников и туристов на высоту 2200 метров, ко второму так называемому «цирку». По многолетним наблюдениям, здесь накапливается очень много снега, поэтому летние катания – обычное явление. Здесь самый продолжительный лыжный сезон – до 166 дней в году (непобитый рекорд). В прошлом году катание возобновили в июне, когда прокаты лыж уже вошли в «режим спячки». Притом, что июнь оказался самым теплым за всю историю +27,5 градуса.

На курорте «Роза Хутор» 29 «канаток», то есть почти половина всех тех, что работают в Красной Поляне, и 102 км горнолыжных трасс. Для сравнения: на «Горки Город» всего 30 км трасс, а на «Газпроме» - 35 км.

Красная Поляна зона почти круглогодичного катания

Фото пользователя 110km.ru

Красная Поляна зона почти круглогодичного катания

Фото пользователя 110km.ru

Красная Поляна зона почти круглогодичного катания

Фото пользователя 110km.ru

Красная Поляна зона почти круглогодичного катания

Фото пользователя 110km.ru

Красная Поляна зона почти круглогодичного катания

Фото пользователя 110km.ru

Красная Поляна зона почти круглогодичного катания

Фото пользователя 110km.ru

Красная Поляна зона почти круглогодичного катания

Фото пользователя 110km.ru

Красная Поляна зона почти круглогодичного катания

Фото пользователя 110km.ru

Красная Поляна зона почти круглогодичного катания

Фото пользователя 110km.ru

Красная Поляна зона почти круглогодичного катания
Красная Поляна зона почти круглогодичного катания
Красная Поляна зона почти круглогодичного катания
Красная Поляна зона почти круглогодичного катания
Красная Поляна зона почти круглогодичного катания
Красная Поляна зона почти круглогодичного катания
Красная Поляна зона почти круглогодичного катания
Красная Поляна зона почти круглогодичного катания
Красная Поляна зона почти круглогодичного катания

Ранее мы писали
Росавтодор планирует передать построенную к сочинской Олимпиаде трассу А-149 Адлер - Красная Поляна в ведение ...
Читать далее
Для туристического подъема доступны 3 главные канатные дороги «Роза Хутор»: «Олимпия», «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс». 35 минут - и вы на самом пике. По пути наверх две остановки: «Горная олимпийская деревня» – 1110 метров, далее вторая - 1350 метров и, наконец, «Роза Пик» - 2320 метров. Это самая высокая смотровая площадка региона в зимний период. Взрослый прогулочный билет на все это стоит 1750 рублей (цены каникульные, праздничные, а, значит, с накруткой).

Купить билет можно как на месте, так и в вагонах поезда «Ласточка», следующего из Сочи и Адлера. Железная дорога - не единственная логистика на курорт. Можно доехать на рейсовом автобусе №105 (Сочи, Адлер, аэропорт). Можно на такси - цена вопроса порядка 1,5 тыс. рублей. Дорога роскошная, построена аккурат к Олимпиаде. Расстояние от воздушной гавани до Красной Поляны - чуть больше сорока километров. Пробок практически не бывает, зато много камер видеонаблюдения и гаишных экипажей, так что средняя скорость передвижения оказывается небольшой.

Иван Братуха
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Красная Поляна – зона почти круглогодичного катания
{{photo_text_291}} Красной Поляной принято называть не только одноименный жилой поселок. Это, если хотите, совокупное название региона. Вся «внекатальная» жизнь (жилые дома, гостиницы, магазины, рестораны и т.п.) проходит в долине между хребтами Аибга и Ачишхо. Первый, в общем-то, самый обжитой – на нем самое большое скопление линий канатных дорог и 140 км трасс. Для сравнения: в небезызвестном Куршавеле зона катания – 150 км. Надо сразу заметить, что Красная Поляна с каждым годом становится все больше - каждый год появляется как минимум один новый подъемник. Всего на территории Красной Поляны 170 км трасс и 62 «канатки». Длина самой длинной канатной дороги составляет 5,4 км. А самая первая «канатка» в регионе появилась в 1993 году. Это был банальный кресельный подъемник; о кабинах тогда приходилось только мечтать. Первенца демонтировали в 2011-м, а на его месте построили новую канатную дорогу. Два хребтаХребет Аибга облюбовали не только горнолыжники и сноубордисты. На его склонах нередко можно увидеть любителей походов. Оно и понятно: здесь роскошные альпийские луга и пихтовые поляны, есть даже водопады. Развлечений на хребте полно, недаром Аибга считается самым благоустроенным хребтом в Красной Поляне. {{gallery_1903}} Хребет же Ачишхо, напротив, нелюдим. На нем нет ни одной «канатки». И вообще, информации о нем немного. За исключением, пожалуй, той, что у его подножия располагаются поселки Красная Поляна и Эста-Садок. Именно на территории второго располагается отель «Марриот», который  признан «Лучшим горнолыжным отелем России». Архитектура отеля, скажем так, необычная, вернее, спорная - много несочетаемых решений. Но его любят туристы, особенно те, кому, в силу служебного положения, выезд за пределы Родины воспрещен. На территории долины функционируют 3 современных курорта: «Роза Хутор» (2007 год), «Горная карусель», ставшая впоследствии «Горки-Город» (2008-й), и «Газпром» (2010-й) – самый молодой и современный. Можно поплаватьНа «Газпроме» работает 13 «канаток», здесь своя роскошная зона катания. Это единственный курорт, где доступно катание на беговых лыжах – к Олимпиаде был специально построен биатлонный комплекс «Лаура» (высота над уровнем моря - 2500 метров). Зимой 2014 года наши биатлонисты-мужчины одержали здесь ту самую громкую победу, которая в памяти многих россиян. {{gallery_1902}} {{material_128556}} На «Газпроме» хороший водный центр «Галактика» со своей смотровой площадкой. Купаются здесь и летом, и зимой; температура воды при этом одинаковая +28 градусов. На территории комплекса есть Ледовая арена, боулинг и кинотеатр. От ж/д вокзала сюда ходят рейсовые автобусы, впрочем, можно пройтись и пешком – всего 25 минут ходьбы.И даже попрыгатьКомплекс трамплинов дался строителям непросто, а государству - очень дорого. Чего стоит одна лишь нашумевшая история с подрядной организацией, которой руководил бежавший за границу мошенник Белалов. Впрочем, не будем о грустном. Здесь 2 трамплина: маленький К95 и большой К125. Цифры есть ничто иное, как рабочая длина полета лыжников. Объект принимает соревнования и по сей день. Правда, сейчас, зимой, мы не увидим соревнований - они проходят только летом и осенью, то бишь без снега. Ничего удивительного: трамплин как раз таки строили с таким расчетом, что снег тут есть далеко не всегда. {{gallery_1900}} {{material_128554}} Помимо своего прямого назначения трамплины принимают любителей покататься на ватрушках. Цена удовольствия - 500 рублей за 3 попытки проехать по «приземлению» (от стола отрыва до стадиона). А вот от стадиона до вершины трамплина проводятся забеги легкоатлетов. Зрелище необычное, поскольку дорога вверх – это все время под уклоном 35 градусов. И получается не столько забег в его классическом понимании, сколько вскарабкивание на вершину объекта. И даже покататься на лыжах летомКанатная дорога «Горная карусель» поднимает лыжников и туристов на высоту 2200 метров, ко второму так называемому «цирку». По многолетним наблюдениям, здесь накапливается очень много снега, поэтому летние катания – обычное явление. Здесь самый продолжительный лыжный сезон – до 166 дней в году (непобитый рекорд). В прошлом году катание возобновили в июне, когда прокаты лыж уже вошли в «режим спячки». Притом, что июнь оказался самым теплым за всю историю +27,5 градуса. На курорте «Роза Хутор» 29 «канаток», то есть почти половина всех тех, что работают в Красной Поляне, и 102 км горнолыжных трасс. Для сравнения: на «Горки Город» всего 30 км трасс, а на «Газпроме» - 35 км. {{gallery_1901}} {{material_128618}} Для туристического подъема доступны 3 главные канатные дороги «Роза Хутор»: «Олимпия», «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс». 35 минут - и вы на самом пике. По пути наверх две остановки: «Горная олимпийская деревня» – 1110 метров, далее вторая - 1350 метров и, наконец, «Роза Пик» - 2320 метров. Это самая высокая смотровая площадка региона в зимний период. Взрослый прогулочный билет на все это стоит 1750 рублей (цены каникульные, праздничные, а, значит, с накруткой). Купить билет можно как на месте, так и в вагонах поезда «Ласточка», следующего из Сочи и Адлера. Железная дорога - не единственная логистика на курорт. Можно доехать на рейсовом автобусе №105 (Сочи, Адлер, аэропорт). Можно на такси - цена вопроса порядка 1,5 тыс. рублей. Дорога роскошная, построена аккурат к Олимпиаде. Расстояние от воздушной гавани до Красной Поляны - чуть больше сорока километров. Пробок практически не бывает, зато много камер видеонаблюдения и гаишных экипажей, так что средняя скорость передвижения оказывается небольшой.
2020-01-16
Автор: Иван Братуха
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