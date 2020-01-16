Красная Поляна – зона почти круглогодичного катания
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Фото: krasnaya_polyana_resort
Фото: krasnaya_polyana_resort
Фото: krasnaya_polyana_resort
Фото: krasnaya_polyana_resort
Фото: krasnaya_polyana_resort
Фото: krasnaya_polyana_resort
Надо сразу заметить, что Красная Поляна с каждым годом становится все больше - каждый год появляется как минимум один новый подъемник. Всего на территории Красной Поляны 170 км трасс и 62 «канатки». Длина самой длинной канатной дороги составляет 5,4 км. А самая первая «канатка» в регионе появилась в 1993 году. Это был банальный кресельный подъемник; о кабинах тогда приходилось только мечтать. Первенца демонтировали в 2011-м, а на его месте построили новую канатную дорогу.
Два хребта
Хребет Аибга облюбовали не только горнолыжники и сноубордисты. На его склонах нередко можно увидеть любителей походов. Оно и понятно: здесь роскошные альпийские луга и пихтовые поляны, есть даже водопады. Развлечений на хребте полно, недаром Аибга считается самым благоустроенным хребтом в Красной Поляне.
Фото: vashotel.ru
Фото пользователя 110km.ru
skyscanner.com.tr
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
На территории долины функционируют 3 современных курорта: «Роза Хутор» (2007 год), «Горная карусель», ставшая впоследствии «Горки-Город» (2008-й), и «Газпром» (2010-й) – самый молодой и современный.
Можно поплавать
На «Газпроме» работает 13 «канаток», здесь своя роскошная зона катания. Это единственный курорт, где доступно катание на беговых лыжах – к Олимпиаде был специально построен биатлонный комплекс «Лаура» (высота над уровнем моря - 2500 метров). Зимой 2014 года наши биатлонисты-мужчины одержали здесь ту самую громкую победу, которая в памяти многих россиян.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
И даже попрыгать
Комплекс трамплинов дался строителям непросто, а государству - очень дорого. Чего стоит одна лишь нашумевшая история с подрядной организацией, которой руководил бежавший за границу мошенник Белалов. Впрочем, не будем о грустном.
Здесь 2 трамплина: маленький К95 и большой К125. Цифры есть ничто иное, как рабочая длина полета лыжников. Объект принимает соревнования и по сей день. Правда, сейчас, зимой, мы не увидим соревнований - они проходят только летом и осенью, то бишь без снега. Ничего удивительного: трамплин как раз таки строили с таким расчетом, что снег тут есть далеко не всегда.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
И даже покататься на лыжах летом
Канатная дорога «Горная карусель» поднимает лыжников и туристов на высоту 2200 метров, ко второму так называемому «цирку». По многолетним наблюдениям, здесь накапливается очень много снега, поэтому летние катания – обычное явление. Здесь самый продолжительный лыжный сезон – до 166 дней в году (непобитый рекорд). В прошлом году катание возобновили в июне, когда прокаты лыж уже вошли в «режим спячки». Притом, что июнь оказался самым теплым за всю историю +27,5 градуса.
На курорте «Роза Хутор» 29 «канаток», то есть почти половина всех тех, что работают в Красной Поляне, и 102 км горнолыжных трасс. Для сравнения: на «Горки Город» всего 30 км трасс, а на «Газпроме» - 35 км.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Купить билет можно как на месте, так и в вагонах поезда «Ласточка», следующего из Сочи и Адлера. Железная дорога - не единственная логистика на курорт. Можно доехать на рейсовом автобусе №105 (Сочи, Адлер, аэропорт). Можно на такси - цена вопроса порядка 1,5 тыс. рублей. Дорога роскошная, построена аккурат к Олимпиаде. Расстояние от воздушной гавани до Красной Поляны - чуть больше сорока километров. Пробок практически не бывает, зато много камер видеонаблюдения и гаишных экипажей, так что средняя скорость передвижения оказывается небольшой.
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