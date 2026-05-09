«Красная стрела»: поезд, который видел Ленина, пережил блокаду, возит VIP-персон и до сих пор СВ — эталон для российских железных дорог

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 мая 2026, 17:21

Красная стрела: как легендарный поезд изменил ночные путешествия между столицами

Красная стрела: как легендарный поезд изменил ночные путешествия между столицами

«Красная стрела»: поезд, который видел Ленина, пережил блокаду, возит VIP-персон и до сих пор СВ — эталон для российских железных дорог

Красная стрела: как легендарный поезд изменил ночные путешествия между столицами

«Красная стрела» - не просто поезд, а символ эпохи и инженерной мысли, который ежедневно соединяет Москву и Санкт-Петербург. Почему этот маршрут до сих пор остается эталоном комфорта и стиля, и какие детали делают его уникальным для пассажиров сегодня - рассказываем в материале.

«Красная стрела» - не просто поезд, а символ эпохи и инженерной мысли, который ежедневно соединяет Москву и Санкт-Петербург. Почему этот маршрут до сих пор остается эталоном комфорта и стиля, и какие детали делают его уникальным для пассажиров сегодня - рассказываем в материале.

«Красная стрела» — это не просто транспорт между двумя крупнейшими городами России. Это настоящий символ времени, сумевший сохранить свою уникальность и статус даже спустя почти век после первого рейса. В условиях, когда ночные поезда постепенно теряют популярность, именно этот маршрут продолжает удивлять сочетанием старинных традиций и современных стандартов сервиса.

С момента запуска в 1931 году «Красная стрела» стала неотъемлемой частью жизни советской элиты. В те годы поезд был не только удобным средством передвижения, но и своеобразной визитной карточкой страны: роскошные интерьеры, изысканная отделка, ресторан с горячими блюдами и даже телефон в купе. Впечатляло и то, что поезд преодолевал расстояние между Москвой и Ленинградом менее чем за 10 часов — в тёмное время суток это было настоящим технологическим прорывом.

Сегодня «Красная стрела» по-прежнему курсирует ежедневно, отправляясь из Москвы и Санкт-Петербурга. Время в пути — 8 часов без остановок, что позволяет пассажирам полноценно отдохнуть ночью. Максимальная скорость достигает 160 км/ч. В состав поезда входят VIP-вагон, девять обычных купейных вагонов первого класса и пять вагонов второго класса.

Для людей с ограниченными возможностями предусмотрена отдельная кабина. В вагоне-ресторане можно заказать полноценный ужин. В первом классе — два спальных места, в VIP-купе добавлены душ и отдельный санузел, во втором классе размещаются четыре пассажира: на двух нижних и двух верхних полках. В стоимость билета входят постельное бельё, журналы и горячее питание (или ланч-бокс).

Интересно, что до 1961 года вагоны «Красной стрелы» были тёмно-синими, и только позже они получили свой знаменитый красный цвет, ставший символом революции и индустриального прогресса. Однако, несмотря на внешнюю роскошь, поезд долгое время оставался привилегией партийной верхушки и иностранных гостей, а для обычных граждан был практически недоступен.

За всю историю «Красная стрела» останавливала движение лишь однажды — во время Великой Отечественной войны, с 1941 по 1943 год. Вагоны были укрыты в блокадном Ленинграде, а после снятия блокады восстановлены до прежнего блеска. Первый послевоенный рейс отправился 20 марта 1944 года, причём состав был дополнен зенитным вагоном, на борту которого находились врачи и солдаты. В 1980 году поезд даже перевозил Олимпийский огонь — это стало ещё одной яркой страницей его истории.

Несмотря на регулярное обновление подвижного состава и внедрение новых технологий, «Красная стрела» сохраняет неизменные традиции: фиксированное время отправления, восьмичасовой ночной маршрут и особую атмосферу, в которой сочетаются натуральное дерево, красные ткани и музыка, звучащая при отправлении. Именно это единство прошлого и настоящего создаёт уникальный феномен на российских железных дорогах.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижегородская область Ставрополь Тула
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться