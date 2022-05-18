Красное море может затопить нефтью: брошенный у берегов Йемена танкер грозит масштабной катастрофой

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Танкер Safer построили в Японии в 1976 году по заказу некогда главной нефтяной компании Йемена. В его 34 резервуара заливали до 1,1 млн баррелей сырой нефти развозили ее по странам и континентам. Но в 2015 году в Йемене началась гражданская война. Заполненное под завязку судно пришвартовали в 6,5 километрах от берега, превратив в плавучую базу для хранения и погрузки нефти. Без должного обслуживания судно начало постепенно ветшать.

В ООН забили тревогу еще в 2019 году. Проведенное обследование показало, то танкер превращается в бомбу замедленного действия и может дать течь в любой момент. Если 1 млн баррелей нефти выльется в Красное море, масштабная экологическая катастрофа навсегда изменит природу региона. Ученые разработали модель распространения загрязнений в течение трех месяцев. На иллюстрации опубликованной ниже представлены два варианта развития событий – для зимы и для лета.

Сейчас в ООН договорились с контролирующими море хуситами о проведении спасательной операции и обнародовали план перегрузки сырой нефти на другое судно, а также безопасной буксировки и утилизации ветшающего танкера Safer. Организация обратилась ко всем странам мира с просьбой скинуться на решение проблемы. Прогнозируемая стоимость операции составляет около 144 млн долларов, из которых примерно 80 млн долларов пойдут на разгрузку и очистку сильно поврежденных резервуаров Safer. Интересно, что игроки в Fortnite собрали 144 млн долларов на гуманитарную помощь Украине всего за несколько дней. Большую часть нефти необходимо перегрузить до сентября, когда обычно усиливаются ветры и море начинает сильно штормить. На данный момент ООН собрала 39 млн долларов. США пока не выделили ни цента. Тем временем, танкер уже дал течь.

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