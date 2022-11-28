Красноярский водитель заменил красивый номер на нецензурный и получил три штрафа
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю
Инспекторы ДПС выяснили также, что автомобиль был припаркован в зоне действия знака «Остановка запрещена», а у водителя не было действующего полиса ОСАГО. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, за совершенные правонарушения в отношении водителя были составлены административные протоколы за установку подложного государственного регистрационного знака, за парковку в зоне действия запрещающего дорожного знака, а также за отсутствие полиса ОСАГО. Всего на сумму 4 300 рублей. Фальшивый госномер изъяли и приобщили к материалам дела.
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Вопрос «новый или подержанный» сейчас актуален, как никогда. У дилеров заканчиваются новые автомобили, а на вторичном рынке много неликвида. Покупая вместо новой машины подержанную иномарку классом повыше, надо проявлять осмотрительность.Читать далее
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13.09.2022, 11:11
Катафалк Елизаветы II вызвал у англичан вопросы
В эти дни все Соединенное королевство погружено в траур по Елизавете II, которая мирно скончалась в возрасте 96 лет в минувший четверг, 8 сентября, в кругу семьи в своем любимом шотландском замке Балморал. Катафалк с телом королевы проехал по улицам Эдинбурга, вызвав в британском обществе недоумение.Читать далее
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24.06.2022, 09:18
Смертельное ДТП в Москве: набитый до отказа Mercedes-Benz врезался в стену и загорелся (видео)
Страшное и глупое ДТП произошло сегодня ранним утром в центре столицы. Черный Mercedes-Benz без номеров вылетел на перекресток на красный свет. Машину занесло, она врезалась в стену дома и загорелась. В автомобиле находилось восемь человек.Читать далее
-
15.06.2022, 15:57
Фанат «Трансформеров» изуродовал элегантное купе Mercedes E-Class
Оптимус Прайм мог бы сказать, что этот Mercedes E-Class Coupe был «необходимой жертвой, чтобы принести мир на эту планету», или что «мы понесли потери, но не проиграли войну».Читать далее
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09.06.2022, 12:00
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Позавчера мы рассказали о том, насколько просел китайский авторынок в плане импортируемых автомобилей. Но, оказывается, и в южнокорейском королевстве не все так гладко. Читать далее
-
18.02.2022, 09:47
Почему Mercedes-Benz отказывается принимать заказы на E-Class (Европе тяжело как никогда)
В странах ЕС регистрация номеров новых автомобилей в январе 2022 года упала до исторического минимума. Нерегулярные поставки электронных чипов и деталей ложатся бременем на отрасль. И просвета, как говорят эксперты, пока не видно.Читать далее
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