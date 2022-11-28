Красноярский водитель заменил красивый номер на нецензурный и получил три штрафа

Ранее мы писали В Москве начали выдавать автомобильные номера с новым кодом региона Машин в Москве много, и номерная емкость кодов «797» и «799» подходит к концу. Столичная Госавтоинспекция ... Читать далее

Владельцем Mercedes-Benz с нецензурным номером оказался 22-летний молодой человек. Автомобильный номер с тремя девятками, выданный ему в ГИБДД, показался недостаточно красивым и экстравагантным. Парень заказал себе другой, с несуществующим кодом региона «666» и нецензурным сочетанием трех букв, одна из которых не имеет аналогов в латинском алфавите.

Инспекторы ДПС выяснили также, что автомобиль был припаркован в зоне действия знака «Остановка запрещена», а у водителя не было действующего полиса ОСАГО. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, за совершенные правонарушения в отношении водителя были составлены административные протоколы за установку подложного государственного регистрационного знака, за парковку в зоне действия запрещающего дорожного знака, а также за отсутствие полиса ОСАГО. Всего на сумму 4 300 рублей. Фальшивый госномер изъяли и приобщили к материалам дела.

Упомянутые модели: Mercedes E (от 2 950 000 Р )

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