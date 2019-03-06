6 марта 2019, 13:16

«Красную помаду» не предлагать, или Какие автомобили нравятся россиянкам

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Женщина приходит в автосалон и обращается к продавцу: - Здравствуйте, я бы хотела приобрести автомобиль! - Модель? - Нет, бухгалтер. Но за комплимент спасибо!
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Красную помаду не предлагать или Какие автомобили нравятся россиянкам
Красную помаду не предлагать или Какие автомобили нравятся россиянкам
Красную помаду не предлагать или Какие автомобили нравятся россиянкам
Красную помаду не предлагать или Какие автомобили нравятся россиянкам
Красную помаду не предлагать или Какие автомобили нравятся россиянкам
Красную помаду не предлагать или Какие автомобили нравятся россиянкам
Красную помаду не предлагать или Какие автомобили нравятся россиянкам
Красную помаду не предлагать или Какие автомобили нравятся россиянкам
Красную помаду не предлагать или Какие автомобили нравятся россиянкам
Красную помаду не предлагать или Какие автомобили нравятся россиянкам

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Это, как вы понимаете, юмор, и он в преддверии Международного женского дня, пожалуй, уместен. Однако многие расхожие представления о дамах, как неважных и неуклюжих водителях, уже не выдерживают критики. Вот вы, например, наверное, до сих пор уверены, что представительницы слабого пола по-прежнему души не чают в красных автомобилях. Так? А вот и неправы: свежее исследование онлайн-агрегатора autosport.ru говорит совсем о других женских предпочтениях.

Чтобы их понять, пришлось изучить данные около 12 тыс. сделок по покупке новых автомобилей, совершенных через площадку за последний год. Из них каждое четвертое приобретение совершалось женщинами. Оказалось, что дам не интересуют маленькие машинки яркого цвета, как это было еще недавно. Они все чаще отдают предпочтение либо моделям класса «С», либо полноразмерным вседорожникам, но в спокойных цветовых решениях кузова.

Анекдотичный красный цвет, согласно данным исследования, занимает всего лишь 6 место. Перед ним называются коричневый, синий, черный, серебристый и – лидер женских предпочтений – белый (кремовый). Яркие расцветки типа желтого, зеленого и оранжевого выбираются куда как реже.

Озвучены данные по конкретным моделям машин, которые в 2018-м пользовались у дам наибольшим потребительским спросом. Безоговорочным лидером стала Skoda Octavia. Чешский лифтбек с удовольствием покупают автоледи как в двух столицах, так и в целом по стране. На втором и третьем местах разместились другой представитель марки Skoda – кроссовер Kodiaq и его корейский соперник Hyundai Creta. «Кодиаку» рады женщины в Санкт-Петербурге и прочих регионах РФ, «Крету» балуют москвички.  

Красную помаду не предлагать или Какие автомобили нравятся россиянкам
Красную помаду не предлагать или Какие автомобили нравятся россиянкам
Красную помаду не предлагать или Какие автомобили нравятся россиянкам
Красную помаду не предлагать или Какие автомобили нравятся россиянкам
Красную помаду не предлагать или Какие автомобили нравятся россиянкам
Красную помаду не предлагать или Какие автомобили нравятся россиянкам
Красную помаду не предлагать или Какие автомобили нравятся россиянкам
Красную помаду не предлагать или Какие автомобили нравятся россиянкам
Красную помаду не предлагать или Какие автомобили нравятся россиянкам
Красную помаду не предлагать или Какие автомобили нравятся россиянкам
В десятке любимейших женских машин обнаруживаем Volkswagen Tiguan, Mazda CX-5, Hyundai Solaris, Renault Duster, Mitsubishi Outlander и даже BMW X5, которую ценят дамы в возрасте до 45 лет.

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Представительницы прекрасного пола за рулем традиционно более осторожны и менее склонны к рискованным решениям. Это лишний раз подтвердили результаты опроса «Бош Авто Сервис», также проведенного к празднику 8 Марта. На долю дам приходится примерно 20% от общего числа клиентов автосервиса, приезжающих для прохождения регулярного ТО.

При этом в обращениях на ремонт женщины проявляют особое отношение к автомобилю. Самыми частыми причинами визита на СТО у женщин являются неработающие световые приборы и шумы/стуки в области ходовой части. Другими словами, автоледи едут на сервис, когда видят неисправную лампочку или слышат посторонние звуки при езде.

Выбирая автомобиль, наши с вами подруги и жены ставят безопасность автомобиля на одно из первых мест в списке критериев (наряду с внешним видом и цветом кузова). А вот мы, мужики, более склонны обращать внимание на другие параметры, в частности, на объем двигателя, экономичность, скоростные возможности, тяговые характеристики и т.п.

Смеемся вместе

*** Автоинспектор остановил женщину и спрашивает: — Почему вы проехали на красный сигнал светофора? — У меня красная помада, красные туфли, красное платье, красная машина. Ну как я могу во всём этом ехать на зелёный?!

*** Парень учит девушку водить машину: — Я тебе сказал: тормози, а ты что сделала? — Я начала тормозить, но у меня что-то не получилось. — Да, правильно: ты начала тормозить, а надо было жать на тормоз.

*** Если в автосалоне отсутствует автомобиль любимого вами цвета, берите любой. — Через пару недель это будет ваш любимый цвет.

*** - Дорогой, мне кажется, в карбюратор вода попала...
- Ой, какие мы умные стали... в машинах разбираемся. Ты хоть знаешь, где карбюратор находится?
- В машине...
- А машина где?
- В реке...

*** Блондинка на иномарке в автосервисе. Механик спрашивает: - И что у вас, красавица? - Да дёргается она... и глохнет... Семь автосервисов объездила - и везде отказывают почему-то! Что за беда-то? - Не боись, красивая - щас всё починим вмиг! Механик открывает капот - а под ним записка: "Она, дура, ездить не умеет. Я платить не буду. Муж". 


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Отзывы по теме
Форум Skoda Octavia
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«Красную помаду» не предлагать, или Какие автомобили нравятся россиянкам
{{material_113775}} Это, как вы понимаете, юмор, и он в преддверии Международного женского дня, пожалуй, уместен. Однако многие расхожие представления о дамах, как неважных и неуклюжих водителях, уже не выдерживают критики. Вот вы, например, наверное, до сих пор уверены, что представительницы слабого пола по-прежнему души не чают в красных автомобилях. Так? А вот и неправы: свежее исследование онлайн-агрегатора autosport.ru говорит совсем о других женских предпочтениях. Чтобы их понять, пришлось изучить данные около 12 тыс. сделок по покупке новых автомобилей, совершенных через площадку за последний год. Из них каждое четвертое приобретение совершалось женщинами. Оказалось, что дам не интересуют маленькие машинки яркого цвета, как это было еще недавно. Они все чаще отдают предпочтение либо моделям класса «С», либо полноразмерным вседорожникам, но в спокойных цветовых решениях кузова.Анекдотичный красный цвет, согласно данным исследования, занимает всего лишь 6 место. Перед ним называются коричневый, синий, черный, серебристый и – лидер женских предпочтений – белый (кремовый). Яркие расцветки типа желтого, зеленого и оранжевого выбираются куда как реже. Озвучены данные по конкретным моделям машин, которые в 2018-м пользовались у дам наибольшим потребительским спросом. Безоговорочным лидером стала Skoda Octavia. Чешский лифтбек с удовольствием покупают автоледи как в двух столицах, так и в целом по стране. На втором и третьем местах разместились другой представитель марки Skoda – кроссовер Kodiaq и его корейский соперник Hyundai Creta. «Кодиаку» рады женщины в Санкт-Петербурге и прочих регионах РФ, «Крету» балуют москвички.   {{gallery_330}} В десятке любимейших женских машин обнаруживаем Volkswagen Tiguan, Mazda CX-5, Hyundai Solaris, Renault Duster, Mitsubishi Outlander и даже BMW X5, которую ценят дамы в возрасте до 45 лет.{{material_123778}} Представительницы прекрасного пола за рулем традиционно более осторожны и менее склонны к рискованным решениям. Это лишний раз подтвердили результаты опроса «Бош Авто Сервис», также проведенного к празднику 8 Марта. На долю дам приходится примерно 20% от общего числа клиентов автосервиса, приезжающих для прохождения регулярного ТО. При этом в обращениях на ремонт женщины проявляют особое отношение к автомобилю. Самыми частыми причинами визита на СТО у женщин являются неработающие световые приборы и шумы/стуки в области ходовой части. Другими словами, автоледи едут на сервис, когда видят неисправную лампочку или слышат посторонние звуки при езде. Выбирая автомобиль, наши с вами подруги и жены ставят безопасность автомобиля на одно из первых мест в списке критериев (наряду с внешним видом и цветом кузова). А вот мы, мужики, более склонны обращать внимание на другие параметры, в частности, на объем двигателя, экономичность, скоростные возможности, тяговые характеристики и т.п.Смеемся вместе*** Автоинспектор остановил женщину и спрашивает: — Почему вы проехали на красный сигнал светофора? — У меня красная помада, красные туфли, красное платье, красная машина. Ну как я могу во всём этом ехать на зелёный?!*** Парень учит девушку водить машину: — Я тебе сказал: тормози, а ты что сделала? — Я начала тормозить, но у меня что-то не получилось. — Да, правильно: ты начала тормозить, а надо было жать на тормоз.*** Если в автосалоне отсутствует автомобиль любимого вами цвета, берите любой. — Через пару недель это будет ваш любимый цвет. *** - Дорогой, мне кажется, в карбюратор вода попала...- Ой, какие мы умные стали... в машинах разбираемся. Ты хоть знаешь, где карбюратор находится?- В машине...- А машина где?- В реке... *** Блондинка на иномарке в автосервисе. Механик спрашивает: - И что у вас, красавица? - Да дёргается она... и глохнет... Семь автосервисов объездила - и везде отказывают почему-то! Что за беда-то? - Не боись, красивая - щас всё починим вмиг! Механик открывает капот - а под ним записка: "Она, дура, ездить не умеет. Я платить не буду. Муж". 
2019-03-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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