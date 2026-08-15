Красный гигант Лондона: Почему Routemaster стал символом Британии и уступил место современным автобусам

15 августа 2026, 14:09
Красный двухэтажный автобус Лондона: история, конструкция и современные аналоги
Красный двухэтажный автобус Лондона: история, конструкция и современные аналоги
Легендарный лондонский рутмастер - не просто транспорт, а часть городской культуры и узнаваемый символ столицы Великобритании. В материале - ключевые факты о его появлении, особенностях конструкции и причинах, по которым классические даблдекеры уступили место новым моделям.
Красный двухэтажный автобус давно стал частью лондонского пейзажа и одним из самых узнаваемых символов Великобритании. Его появление связано с необходимостью перевозить большое количество пассажиров по узким улицам мегаполиса, где метро не всегда удобно. Именно рутмастер, благодаря своему дизайну и узнаваемому цвету, выделился среди других видов транспорта и стал настоящей визитной карточкой города.
В лондонском двухэтажном автобусе есть два названия: «рутмастер» и «даблдекер». Первое, что он выполняет, это роль «хозяина маршрута» - модели, способной справиться с реальными пассажиропотоками. Второе - собирательное обозначение всех двухэтажных автобусов, популярное среди туристов. Однако именно рутмастер стал легендой, благодаря сочетанию вместимости, маневренности и узнаваемого дизайна.
История двухэтажных автобусов в Лондоне началась еще в начале XX века, когда на улицах появились первые LGOC B-type с открытым верхом. В 1920-х годах автобусы стали называться крышей, а в 1930-х — конкурировать с троллейбусами. После Второй мировой войны спрос на общественный транспорт резко вырос, и к 1950-м годам двухэтажные автобусы перевозили до 8 миллионов человек в день. Однако с ростом числа личных телефонов Лондон столкнулся с пробками, и эффективность даблдекеров снизилась.
В 1954 году городские власти приняли решение обновить автопарк, и на официальном маршруте AEC Routmaster. Эта модель отличалась алюминиевым кузовом, автоматической коробкой передач, усилителем руля, гидравлическими тормозами и системой подогрева. Вместимость увеличилась до 64 пассажиров, а наличие кондуктора увеличило посадку и высадку. Открытая задняя площадка стала символом свободы, но одновременно вызвала споры из-за травмоопасности.
Красный цвет автобусов появился не случайно: в 1920-х годах муниципальный транспорт стал популярен на фоне «пиратских» автобусов XIX века именно благодаря яркой окраске. Это решение повысило безопасность и узнаваемость официальных маршрутов, а позже красный цвет стал обязательным для всего городского транспорта.
Рутмастер эксплуатировался до 2005 года, после чего уступил место более современным и безопасным моделям. Причинами этого стали особенности конструкции, отсутствие удобств для маломобильных пассажиров и необходимость снижения расходов на кондукторов. Сегодня классические рутмастеры можно встретить только на экскурсионных маршрутах и в музеях, а их место заняли гибридные двухэтажные автобусы с низким полом и экологичным двигателем, разработанные Томасом Хизервиком и выпускаемые на заводе Wrightbus в Северной Ирландии.
Для российских городов опыт Лондона с рутмастером может быть интересен с точки зрения организации пассажирских перевозок в условиях плотной застройки и большого потока людей. Двухэтажные автобусы позволяют экономить пространство на дорогах и повышать пропускную способность маршрутов, однако требуют соблюдения особых мер безопасности и доступности. Важно помнить, что классические автомобили в первую очередь подходят для стандартных маршрутов, а для междугородних перевозок используются одноэтажные автобусы.
Рутмастер стал не только транспортным средством, но и культурным феноменом: его изображение часто встречается в фильмах, книгах и сувенирах, а сам автобус ассоциируется с Лондоном, наравне с Биг-Беном. В последние годы интерес к двухэтажным автобусам возникает благодаря развитию туризма и поиску новых решений для традиционных перевозок. Для России этот опыт может быть использован при развитии общественного транспорта в крупных городах, где вопрос вместимости и узнаваемости играет решающую роль.
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