Красный плюс вместо стрелки: как работает новый сигнал светофора и почему его нельзя путать с запретом

Красный плюс на светофоре: как работает новый сигнал для водителей

Водители часто путают новый сигнал на светофоре. Красный плюс вызывает вопросы у многих. Разбираемся, что он означает. Узнайте, как правильно реагировать на этот знак, чтобы на оказаться в ловушке ПДД.

Водители часто путают новый сигнал на светофоре. Красный плюс вызывает вопросы у многих. Разбираемся, что он означает. Узнайте, как правильно реагировать на этот знак, чтобы на оказаться в ловушке ПДД.

В последние годы на некоторых перекрестках появились необычные светофоры с дополнительной секцией, где загорается красный плюс. Многие автомобилисты, впервые столкнувшись с этим символом, ошибочно считают его запретом на движение. Однако смысл такого сигнала совсем иной.

Красный плюс информирует водителя о том, что встречный поток уже остановлен его светофором. Это особенно важно при левом повороте, когда невозможно увидеть сигнал встречных машин. Водитель не всегда понимает, почему встречные автомобили замедлились или остановились: из-за смены сигнала или по другой причине. Когда загорается плюс, становится ясно: встречное направление закрыто, и встречные машины не поедут.

Однако этот сигнал не дает разрешения на движение. Он не заменяет зеленую стрелку и не отменяет необходимости убедиться в безопасности маневра. Перед поворотом налево все равно необходимо проверить, что на перекрестке не осталось других автомобилей, а пешеходы не переходят дорогу.

Красный плюс и зеленая стрелка выполняют разные задачи. Если стрелка прямо разрешает поворот, то плюс сообщает лишь о ситуации на дороге. Пока стрелка не загорится, водитель обязан подождать. Плюс же просто информирует: встречные машины стоят. Как только секция с плюсом гаснет, встречный поток вновь получает разрешение на движение, а водитель возвращается к стандартным правилам и уступает дорогу встречным автомобилям.

Эти сигналы давно применяются в ряде европейских стран. В Казахстане они появились сначала в Астане, а затем распространились в других городах, включая Алматы, Актобе и Петропавловск. Как сообщает njcar.ru , после оборудования таких секций количество аварийной ситуации при левом повороте уменьшилось почти вдвое.

В Караганде новый сигнал поначалу вызвал путаницу. Многие водители, увидев красный плюс, ошибочно ждали его отключения, хотя путь к маневру был разрешен. Это приводило к заторам и очередям на перекрестках. Позже необычные секции заменили привычными стрелками, чтобы избежать недопонимания.

Причина недопонимания - отсутствие объяснений. Красный цвет традиционно ассоциируется с запретом, поэтому водители действовали по привычке. Важно помнить: плюс - это не остановка команды, а лишь подсказка о ситуациях на дороге. Он не отменяет основных сигналов и не дает однозначного разрешения на поворот.

Тем, кто управляет автомобилем, стоит знать: красный плюс – это дополнительная информация, а не запрет. Перед началом движения всегда необходимо убедиться, что перекресток свободен, а пешеходы не переходят дорогу.