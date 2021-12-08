Красный свет и стоп-линия: какое наказание положено за «неправильный» выезд на перекрёсток
Проезд на запрещающий сигнал светофора или регулировщика
За первое нарушение предусмотрен штраф 1 000 рублей. За повторное в течение года – лишение «прав» на срок 4 – 6 месяцев или штраф 5 000 рублей (на усмотрение судьи). Если повторное нарушение зафиксировано автоматической камерой, то единственное наказание – это штраф 5 000 рублей. Если первое нарушение фиксируется камерой, а второе – инспектором, то лишение допускается, а дело будет рассматривать судья.
Невыполнение требований об остановке перед стоп-линией
Под эту часть статьи КоАП «подходит» два нарушения: остановка за стоп-линией на светофоре или же игнорирование требований знака «STOP». Штраф – 800 рублей.
Создание препятствия для движения автомобилей в поперечном направлении
Препятствие можно создать, если выехать на перекрёсток, машины за которым стоят в пробке, и остановиться на нём. Штраф – 1 000 рублей.
Непредоставление преимущества транспортному средству, которое это преимущество имеет
Самый простой пример: проехать под знак «Уступите дорогу» и при этом не уступить другой машине. Тем самым вы вынудите другого водителя, едущего по главной, затормозить. Штраф за это нарушение – 1 000 рублей, как и за предыдущее.
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