Красотой Dacia и Lada займется бывший директор по дизайну Aston Martin
Компания Renault объявила о кадровом назначении. С 1 сентября 2021 года дизайном экстерьеров и интерьеров моделей Dacia и Lada займется бывший стилист дорогих спорткаров Джеймса Бонда. В структуре концерна Майлз Нюрнбергер будет подчиняться Лоренсу ван ден Акеру, директору по дизайну Renault.
«Мы с энтузиазмом приветствуем Майлза, потому что дизайн — центральный элемент нашей стратегии в отношении брендов Dacia и Lada. Создав новый Sandero, мы показали, что автомобиль может быть незаменимым и привлекательным. С помощью Майлза достигнем новых высот в эволюции двух брендов. Bigster и Niva будут одними из крупных проектов», — заявил Дени Ле Вот, директор подразделения Dacia-Lada.
Сотрудничество Майлза Нюрнбергера с Aston Martin началось в 2008 году, куда он пришел в качестве дизайнера экстерьера автомобилей бренда, позже его назначили на должность креативного директора. Последние три года Майлз работал в Aston Martin на должности директора по дизайну. Под его руководством появились такие творения, как DBX (первый кроссовер Aston Martin) и суперкар Valkyrie. Майлз приложил усилия к возрождению марки Lagonda, как производителя электромобилей, под его руководством создавали концепт-кар Lagonda Vision Concept в версиях седан и кроссовер.
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