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27 марта 2020, 13:34

Краткосрочный карантин объявлен на «АвтоВАЗе»

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На период с 30 марта по 3 апреля 2020 года Волжский автозавод период краткосрочную производственную паузу, тем самым строго выполняя Указ Президента России о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса.

«Новые требования будут реализованы в строгом соответствии с разъяснениями Министерства труда РФ», - говорится в официальном релизе «АвтоВАЗа».

Работники автогиганта, из числа тех, что не заняты в непрерывных производственных процессах, антитеррористической защите, промышленной и транспортной безопасности, будут отпущены в указанные даты на каникулы. При этом заработная плата этих людей, будет сохранена, а их доступ на предприятие запрещен.

До каждого сотрудника, отправляющегося на временный карантин, доведут, чтобы он максимально ограничил выход на улицу и соблюдал максимальные меры предосторожности в рамках рекомендаций Роспотребнадзора, властей всех уровней.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ 1111 Ока
всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Александр
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ 2199
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Артур
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Краткосрочный карантин объявлен на «АвтоВАЗе»
«Новые требования будут реализованы в строгом соответствии с разъяснениями Министерства труда РФ», - говорится в официальном релизе «АвтоВАЗа».Работники автогиганта, из числа тех, что не заняты в непрерывных производственных процессах, антитеррористической защите, промышленной и транспортной безопасности, будут отпущены в указанные даты на каникулы. При этом заработная плата этих людей, будет сохранена, а их доступ на предприятие запрещен. До каждого сотрудника, отправляющегося на временный карантин, доведут, чтобы он максимально ограничил выход на улицу и соблюдал максимальные меры предосторожности в рамках рекомендаций Роспотребнадзора, властей всех уровней.
2020-03-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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