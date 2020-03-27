Краткосрочный карантин объявлен на «АвтоВАЗе»
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«Новые требования будут реализованы в строгом соответствии с разъяснениями Министерства труда РФ», - говорится в официальном релизе «АвтоВАЗа».
Работники автогиганта, из числа тех, что не заняты в непрерывных производственных процессах, антитеррористической защите, промышленной и транспортной безопасности, будут отпущены в указанные даты на каникулы. При этом заработная плата этих людей, будет сохранена, а их доступ на предприятие запрещен.
До каждого сотрудника, отправляющегося на временный карантин, доведут, чтобы он максимально ограничил выход на улицу и соблюдал максимальные меры предосторожности в рамках рекомендаций Роспотребнадзора, властей всех уровней.
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