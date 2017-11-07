7 ноября 2017, 09:13

«КрАЗ» выступил в роли пиротехнического автомобиля

Украинский гигант «АвтоКрАЗ» продолжает милитаризовать модельную линейку своих грузовиков. Очередной новинкой стал разработанный по заказу ГСЧС КрАЗ-6322 ПМ-В (пиротехническая машина тяжелого типа).
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«КрАЗ» выступил в роли пиротехнического автомобиля КрАЗ

Спецавтомобиль предназначен для оперативного прибытия к месту обнаружения взрывоопасных предметов, перевозки специального имущества, снаряжения, взрывчатых веществ и средств подрыва, обеспечения работ по разминированию, загрузки, разгрузки взрывоопасных предметов и транспортировки их к месту уничтожения.

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Кабина КрАЗ-6322 ПМ-В 2-местная бронированная с классом защиты ПЗСА-4. Она оборудована 2 люками в верхней части, сиденьями с ремнями безопасности, пулестойким стеклом с подогревом и таким же уровнем защиты, как и на соответствующих конструкциях корпуса броневика. Между кабиной и грузовым отсеком есть отсек, предназначенный для размещения экипировки, технологического оборудования и инструмента.

В списке «наворотов» - камеры переднего и заднего обзора, виде регистратор с мониторами в кабине, сигнально-громкоговорящее устройство, дублирующееся по периметру автомобиля проблесковыми маяками с защитными решетками, электрический подогрев зеркал заднего вида, штатная климатическая установка и т.п.

Грузовой отсек отделен от отсека спецоборудования бронированной перегородкой, выдерживающей обстрел в горизонтальной плоскости патронами класса защиты ПЗСА-6. Сверху грузовой отсек закрывается сдвижным водо- и пыленепроницаемым ролетом. Внутренняя поверхность грузового отсека покрыта жароогнестойким материалом. В грузовом отсеке размещены 2 металлических сейфа и съемный сварной армированный поддон с дном в форме полусферы с бугелями для проведения погрузочно-разгрузочных работ с помощью гидроманипулятора.

Вылет стрелы крана-манипулятора - 7,5 метра, грузоподъемность при максимальном вылете стрелы - 1040 кг.

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«КрАЗ» выступил в роли пиротехнического автомобиля
Спецавтомобиль предназначен для оперативного прибытия к месту обнаружения взрывоопасных предметов, перевозки специального имущества, снаряжения, взрывчатых веществ и средств подрыва, обеспечения работ по разминированию, загрузки, разгрузки взрывоопасных предметов и транспортировки их к месту уничтожения.{{material_116410}} Кабина КрАЗ-6322 ПМ-В 2-местная бронированная с классом защиты ПЗСА-4. Она оборудована 2 люками в верхней части, сиденьями с ремнями безопасности, пулестойким стеклом с подогревом и таким же уровнем защиты, как и на соответствующих конструкциях корпуса броневика. Между кабиной и грузовым отсеком есть отсек, предназначенный для размещения экипировки, технологического оборудования и инструмента.В списке «наворотов» - камеры переднего и заднего обзора, виде регистратор с мониторами в кабине, сигнально-громкоговорящее устройство, дублирующееся по периметру автомобиля проблесковыми маяками с защитными решетками, электрический подогрев зеркал заднего вида, штатная климатическая установка и т.п. Грузовой отсек отделен от отсека спецоборудования бронированной перегородкой, выдерживающей обстрел в горизонтальной плоскости патронами класса защиты ПЗСА-6. Сверху грузовой отсек закрывается сдвижным водо- и пыленепроницаемым ролетом. Внутренняя поверхность грузового отсека покрыта жароогнестойким материалом. В грузовом отсеке размещены 2 металлических сейфа и съемный сварной армированный поддон с дном в форме полусферы с бугелями для проведения погрузочно-разгрузочных работ с помощью гидроманипулятора. Вылет стрелы крана-манипулятора - 7,5 метра, грузоподъемность при максимальном вылете стрелы - 1040 кг.
2017-11-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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