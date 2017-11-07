«КрАЗ» выступил в роли пиротехнического автомобиля
Спецавтомобиль предназначен для оперативного прибытия к месту обнаружения взрывоопасных предметов, перевозки специального имущества, снаряжения, взрывчатых веществ и средств подрыва, обеспечения работ по разминированию, загрузки, разгрузки взрывоопасных предметов и транспортировки их к месту уничтожения.
В списке «наворотов» - камеры переднего и заднего обзора, виде регистратор с мониторами в кабине, сигнально-громкоговорящее устройство, дублирующееся по периметру автомобиля проблесковыми маяками с защитными решетками, электрический подогрев зеркал заднего вида, штатная климатическая установка и т.п.
Грузовой отсек отделен от отсека спецоборудования бронированной перегородкой, выдерживающей обстрел в горизонтальной плоскости патронами класса защиты ПЗСА-6. Сверху грузовой отсек закрывается сдвижным водо- и пыленепроницаемым ролетом. Внутренняя поверхность грузового отсека покрыта жароогнестойким материалом. В грузовом отсеке размещены 2 металлических сейфа и съемный сварной армированный поддон с дном в форме полусферы с бугелями для проведения погрузочно-разгрузочных работ с помощью гидроманипулятора.
Вылет стрелы крана-манипулятора - 7,5 метра, грузоподъемность при максимальном вылете стрелы - 1040 кг.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное