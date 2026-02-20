Как легендарный КрАЗ-255 стал испытанием для водителей и почему его продолжают использовать даже спустя десятилетия

20 февраля 2026, 17:26
КрАЗ-255: почему этот армейский грузовик до сих пор не сходит с дорог мира
КрАЗ-255: почему этот армейский грузовик до сих пор не сходит с дорог мира
КрАЗ-255 - армейский тяжеловес, который прославился не только проходимостью, но и суровым отношением к водителям. Почему его до сих пор выбирают для самых сложных задач и что скрывается за его легендарной репутацией - в нашем материале.
КрАЗ-255, сошедший с конвейера в Кременчуге в 1967 году, создавался для условий, где обычная техника бессильна. Это почти восьмиметровый двенадцатитонный монстр с пятнадцатилитровым дизельным V8, способным работать на солярке, авиационном керосине и даже отработке. Платой за возможность тянуть двадцать пять тонн стал чудовищный расход в семьдесят-сто литров, но главной гордостью машины были огромные шины низкого давления. Они позволяли уверенно идти по грязи и болоту, за что грузовик получил прозвище «Лаптежник», хотя платой за проходимость были нечеловеческие усилия при управлении.
Водители быстро поняли, что за внешней мощью скрывается суровая реальность: руль с гидроусилителем приходилось буквально вырывать, а на месте проще было поддомкратить передок, чем провернуть колеса. Суровым испытанием была кабина с железным сиденьем без амортизации, где зимой гуляли сквозняки, а летом стояла невыносимая жара. Долгие смены за рулем заканчивались онемением пальцев и хроническими болями в спине, за что машину окрестили «Людоедом». Особо тяжелым ритуалом был зимний пуск двигателя, требующий паяльной лампы и укутывания поддона, пока водитель мерз в ожидании.
Обслуживание гиганта тоже было опасным: механикам приходилось лезть в ненадежный капот, который держался на тонкой подпорке и мог в любой момент рухнуть на человека, из-за чего грузовик прозвали «Крокодилом». Однако двигатель отличался феноменальной выносливостью и работал на любом топливе, продолжая тянуть груз даже с надрывом в самых сложных условиях. Ремонт превращался в опасное приключение, но мотор не подводил там, где другие сдавались.
Несмотря на все трудности, «Крокодил» до сих пор востребован в Азии, Антарктиде и на просторах бывшего Союза, поскольку его можно починить буквально кувалдой. Этот грузовик олицетворяет не комфорт, а абсолютную силу, выносливость и неприхотливость на буровых, лесозаготовках и в ракетных войсках. Он никогда не щадил водителя, но всегда выполнял задачу, за что его уважают и до сих пор не спешат списывать со счетов. Если где-то на бездорожье встретится этот великан, не стоит удивляться: такие машины не уходят на покой по своей воле.
Похожие материалы KrAZ
-
21.02.2026, 04:51
«Краш-тест» для «АвтоВАЗа»: есть ли будущее у Lada на фоне взлета Belgee и Tenet
В 2025 году продажи Lada снизились на четверть, а доля рынка сократилась до 24%. Несмотря на это, АвтоВАЗ запускает новые модели и сервисы, делая ставку на обновление и расширение линейки. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:39
Макс Ферстаппен не собирается уходить из Формулы-1 из-за новых правил 2026 года
Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали уверен: несмотря на резкую критику новых технических требований, Макс Ферстаппен не планирует завершать карьеру. Чемпион открыто высказывает недовольство грядущими переменами, но останется в спорте. Почему это важно для всей Формулы-1 - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:34
Сколько реально стоит владение Lada Largus в Москве за пять лет эксплуатации
Владельцы Lada Largus в столице сталкиваются с заметными расходами на обслуживание, ремонт и страховку. Аналитики подсчитали, сколько придется потратить за пять лет, и почему итоговая сумма может удивить даже опытных автомобилистов.Читать далее
-
21.02.2026, 04:24
Volkswagen T7 Multivan 2027: первые фото обновленного салона и неожиданные детали
Volkswagen готовит к выходу обновленный Multivan T7, который уже замечен на тестах с измененным экстерьером и тщательно скрытым интерьером. Новинка обещает не только свежий дизайн, но и новые решения для семейных поездок. Почему этот автомобиль может стать трендсеттером в своем классе - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.02.2026, 04:14
Как УАЗ-469 стал символом милиции и почему его прозвали «Бобик»
УАЗ-469, ставший неотъемлемой частью автопарка советской милиции, получил народное прозвище «Бобик». Почему именно этот внедорожник стал символом эпохи и как сложилась его уникальная репутация - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 21:36
Как Haval H9 защищает кузов от коррозии: детали антикоррозийной обработки
Узнайте, какие инновации применили для защиты кузова. Почему гарантия на коррозию стала рекордной. Какие особенности отличают российскую версию. Все подробности - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 20:59
Владельцы LiXiang не могут зарегистрировать новые авто в ГАИ - массовые отказы и изъятия
В России владельцы новых LiXiang сталкиваются с неожиданными отказами ГАИ при регистрации. Инспекторы сомневаются в подлинности VIN-табличек, а машины отправляют на экспертизу. Почему это происходит и что делать - объясняют эксперты.Читать далее
-
20.02.2026, 20:46
Зимние шины Gislaved SpikeControl: лидер продаж и новые технологии сезона
Зимние шины Gislaved SpikeControl стали самыми востребованными среди участников акции, проходившей с осени по конец декабря 2025 года. Почему именно эта модель вызвала ажиотаж, какие технологии применили на ульяновском заводе и что это значит для российских водителей - разбираемся в деталях. Читать далее
-
20.02.2026, 20:39
Какие авто допускают к работе в Яндекс Такси: новые правила и ограничения 2026 года
Вышло новое исследование: какие автомобили реально допускают к работе в Яндекс Такси по тарифам эконом, комфорт и бизнес. Почему часть моделей не прошли отбор, что изменится с 2026 года и какие требования ужесточили - мало кто знает детали.Читать далее
-
20.02.2026, 20:25
АвтоВАЗ предложил начислять дополнительные баллы за детали из Беларуси
АвтоВАЗ выступил с инициативой, которая может изменить подход к локализации автокомпонентов. Теперь детали из Беларуси могут стать ключом к новым баллам и льготам. Почему это важно именно сейчас - объяснил эксперт.Читать далее
Похожие материалы KrAZ
-
21.02.2026, 04:51
«Краш-тест» для «АвтоВАЗа»: есть ли будущее у Lada на фоне взлета Belgee и Tenet
В 2025 году продажи Lada снизились на четверть, а доля рынка сократилась до 24%. Несмотря на это, АвтоВАЗ запускает новые модели и сервисы, делая ставку на обновление и расширение линейки. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:39
Макс Ферстаппен не собирается уходить из Формулы-1 из-за новых правил 2026 года
Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали уверен: несмотря на резкую критику новых технических требований, Макс Ферстаппен не планирует завершать карьеру. Чемпион открыто высказывает недовольство грядущими переменами, но останется в спорте. Почему это важно для всей Формулы-1 - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:34
Сколько реально стоит владение Lada Largus в Москве за пять лет эксплуатации
Владельцы Lada Largus в столице сталкиваются с заметными расходами на обслуживание, ремонт и страховку. Аналитики подсчитали, сколько придется потратить за пять лет, и почему итоговая сумма может удивить даже опытных автомобилистов.Читать далее
-
21.02.2026, 04:24
Volkswagen T7 Multivan 2027: первые фото обновленного салона и неожиданные детали
Volkswagen готовит к выходу обновленный Multivan T7, который уже замечен на тестах с измененным экстерьером и тщательно скрытым интерьером. Новинка обещает не только свежий дизайн, но и новые решения для семейных поездок. Почему этот автомобиль может стать трендсеттером в своем классе - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.02.2026, 04:14
Как УАЗ-469 стал символом милиции и почему его прозвали «Бобик»
УАЗ-469, ставший неотъемлемой частью автопарка советской милиции, получил народное прозвище «Бобик». Почему именно этот внедорожник стал символом эпохи и как сложилась его уникальная репутация - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 21:36
Как Haval H9 защищает кузов от коррозии: детали антикоррозийной обработки
Узнайте, какие инновации применили для защиты кузова. Почему гарантия на коррозию стала рекордной. Какие особенности отличают российскую версию. Все подробности - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 20:59
Владельцы LiXiang не могут зарегистрировать новые авто в ГАИ - массовые отказы и изъятия
В России владельцы новых LiXiang сталкиваются с неожиданными отказами ГАИ при регистрации. Инспекторы сомневаются в подлинности VIN-табличек, а машины отправляют на экспертизу. Почему это происходит и что делать - объясняют эксперты.Читать далее
-
20.02.2026, 20:46
Зимние шины Gislaved SpikeControl: лидер продаж и новые технологии сезона
Зимние шины Gislaved SpikeControl стали самыми востребованными среди участников акции, проходившей с осени по конец декабря 2025 года. Почему именно эта модель вызвала ажиотаж, какие технологии применили на ульяновском заводе и что это значит для российских водителей - разбираемся в деталях. Читать далее
-
20.02.2026, 20:39
Какие авто допускают к работе в Яндекс Такси: новые правила и ограничения 2026 года
Вышло новое исследование: какие автомобили реально допускают к работе в Яндекс Такси по тарифам эконом, комфорт и бизнес. Почему часть моделей не прошли отбор, что изменится с 2026 года и какие требования ужесточили - мало кто знает детали.Читать далее
-
20.02.2026, 20:25
АвтоВАЗ предложил начислять дополнительные баллы за детали из Беларуси
АвтоВАЗ выступил с инициативой, которая может изменить подход к локализации автокомпонентов. Теперь детали из Беларуси могут стать ключом к новым баллам и льготам. Почему это важно именно сейчас - объяснил эксперт.Читать далее