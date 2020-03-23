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23 марта 2020, 15:05

«КрАЗ»-лесовоз заглох на ж/д путях и был выброшен с них поездом

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Фото: vk.com/rzd_ru
Вчера ночью на железной дороге в Якутии грузовой поезд въехал в грузовой автомобиль. Так вышло, что лесовоз заглох прямо на рельсах. Ни света, ни ограждений не было. Ударом грузовик отбросило от железного полотна.
КрАЗ лесовоз заглох на ж д путях и был выброшен с них поездом

Фото: vk.com/rzd_ru

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В пресс-службе ЖДЯ сообщили, что машинист ж/д состава заблаговременно увидел препятствие на пути и даже применил экстренное торможение. Однако поезд не автомобиль - избежать столкновения все же не получилось.

К счастью для всех, удар пришелся преимущественно в область прицепа, поэтому человеческих жертв не было. Некоторые повреждения корпуса получил и тепловоз.

В республиканском Управлении ГИБДД рассказали, что водитель «КрАЗа» перевозил лес и на переезде железнодорожных путей у грузовика заглох двигатель. Водитель предпринял несколько попыток его завести, но тщетно. Хорошо еще заприметил приближающийся поезд, успел ретироваться…

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП и выясняют его причины. А вот последствия аварии удалось устранить довольно быстро – в течение полутора часов.

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«КрАЗ»-лесовоз заглох на ж/д путях и был выброшен с них поездом
{{material_129334}} В пресс-службе ЖДЯ сообщили, что машинист ж/д состава заблаговременно увидел препятствие на пути и даже применил экстренное торможение. Однако поезд не автомобиль - избежать столкновения все же не получилось. К счастью для всех, удар пришелся преимущественно в область прицепа, поэтому человеческих жертв не было. Некоторые повреждения корпуса получил и тепловоз.В республиканском Управлении ГИБДД рассказали, что водитель «КрАЗа» перевозил лес и на переезде железнодорожных путей у грузовика заглох двигатель. Водитель предпринял несколько попыток его завести, но тщетно. Хорошо еще заприметил приближающийся поезд, успел ретироваться… В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП и выясняют его причины. А вот последствия аварии удалось устранить довольно быстро – в течение полутора часов.
2020-03-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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