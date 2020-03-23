«КрАЗ»-лесовоз заглох на ж/д путях и был выброшен с них поездом
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Фото: vk.com/rzd_ru
К счастью для всех, удар пришелся преимущественно в область прицепа, поэтому человеческих жертв не было. Некоторые повреждения корпуса получил и тепловоз.
В республиканском Управлении ГИБДД рассказали, что водитель «КрАЗа» перевозил лес и на переезде железнодорожных путей у грузовика заглох двигатель. Водитель предпринял несколько попыток его завести, но тщетно. Хорошо еще заприметил приближающийся поезд, успел ретироваться…
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП и выясняют его причины. А вот последствия аварии удалось устранить довольно быстро – в течение полутора часов.
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