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22 февраля 2020, 00:50

Кремль, Путину: из Архангельска президенту везут деревянного медведя

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Фото: vk.com/arkhangelsk_life
Имя Николая Исакова, предпринимателя из Архангельска, пока что мало кому известно. Даже в своем городе. Однако через несколько дней, о нем, возможно, расскажут многие федеральные СМИ.

Исаков недавно изготовил из дерева медведя высотой более 2 метров и адресовал его никому иному, как президенту Путину. И мало того, что изготовил, так он еще вместе с товарищем повез на микроавтобусе с прицепом подарок в Кремль. Вчера днем архангелогородец выехал из дома, а к ночи добрался до Вологды.

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Начало путешествия, по его словам, проходит, что называется, в рабочем режиме. Асфальт сухой, дорога хорошая. Попадающиеся навстречу люди эмоционально реагируют на проезжающего «путинского» медведя. «Многие сигналят, особенно обгоняющие, - признается Николай. – Это те, кто прочитал на подарке надпись и имя адресата».

Завидев Топтыгина, люди преимущественно улыбаются. «Когда проезжаем населенные пункты, на нас смотрят с позитивом, - продолжает Николай. - Если, например, останавливаемся в каком-либо магазине, подходят фотографироваться».

Путешественники передвигаются небыстро – порядка 70 км/ч. Оно и понятно: груз ценный, «президентский». Друзья очень надеются, что автомобиль не подведет, хотя он, мягко говоря, не новый.

По словам Исакова, статуя медведя символизирует Россию, а семга в лапах косолапого напоминает о его родине - Архангельской области. Своим подарком предприниматель хочет поддержать главу государства. При этом комментарии в соцсетях, как вы понимаете, самые разные…


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Кремль, Путину: из Архангельска президенту везут деревянного медведя
Исаков недавно изготовил из дерева медведя высотой более 2 метров и адресовал его никому иному, как президенту Путину. И мало того, что изготовил, так он еще вместе с товарищем повез на микроавтобусе с прицепом подарок в Кремль. Вчера днем архангелогородец выехал из дома, а к ночи добрался до Вологды. {{material_123286}} Начало путешествия, по его словам, проходит, что называется, в рабочем режиме. Асфальт сухой, дорога хорошая. Попадающиеся навстречу люди эмоционально реагируют на проезжающего «путинского» медведя. «Многие сигналят, особенно обгоняющие, - признается Николай. – Это те, кто прочитал на подарке надпись и имя адресата».Завидев Топтыгина, люди преимущественно улыбаются. «Когда проезжаем населенные пункты, на нас смотрят с позитивом, - продолжает Николай. - Если, например, останавливаемся в каком-либо магазине, подходят фотографироваться». Путешественники передвигаются небыстро – порядка 70 км/ч. Оно и понятно: груз ценный, «президентский». Друзья очень надеются, что автомобиль не подведет, хотя он, мягко говоря, не новый. По словам Исакова, статуя медведя символизирует Россию, а семга в лапах косолапого напоминает о его родине - Архангельской области. Своим подарком предприниматель хочет поддержать главу государства. При этом комментарии в соцсетях, как вы понимаете, самые разные…
2020-02-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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