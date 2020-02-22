Кремль, Путину: из Архангельска президенту везут деревянного медведя
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Исаков недавно изготовил из дерева медведя высотой более 2 метров и адресовал его никому иному, как президенту Путину. И мало того, что изготовил, так он еще вместе с товарищем повез на микроавтобусе с прицепом подарок в Кремль. Вчера днем архангелогородец выехал из дома, а к ночи добрался до Вологды.
Завидев Топтыгина, люди преимущественно улыбаются. «Когда проезжаем населенные пункты, на нас смотрят с позитивом, - продолжает Николай. - Если, например, останавливаемся в каком-либо магазине, подходят фотографироваться».
Путешественники передвигаются небыстро – порядка 70 км/ч. Оно и понятно: груз ценный, «президентский». Друзья очень надеются, что автомобиль не подведет, хотя он, мягко говоря, не новый.
По словам Исакова, статуя медведя символизирует Россию, а семга в лапах косолапого напоминает о его родине - Архангельской области. Своим подарком предприниматель хочет поддержать главу государства. При этом комментарии в соцсетях, как вы понимаете, самые разные…
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