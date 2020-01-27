27 января 2020, 00:01
Кресла с функцией массажа помогают бороться с депрессией
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Фото: DS
Третий понедельник января психологи называют самым депрессивным днем в году. В ответ на это утверждение представители французской премиальной марки DS заявили, что ключом к преодолению беспокойства и стресса могут стать автомобильные сидения с функцией массажа.
Фото: DS
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Но марка DS нашла рецепт борьбы с январской депрессией – это пассажирские кресла с функцией массажа. Исследования показывают, что 15-минутного сеанса массажа может быть достаточно, чтобы улучшить самочувствие. Технологичные кресла повышают внимание водителя и помогают сосредоточиться в длительных переездах. Исследования Touch Research Institute показывают, что функции массажа и вентиляции сидений позволяют снизить в организме уровень кортизола на 53%. А именно этот гормон принимает участие в развитии стрессовых реакций.
В ходе недавних опросов 9 из 10 водителей признались, что рассматривают вождение как стрессовую ситуацию. А по данным Министерства транспорта Великобритании (DfT), плохое самочувствие, усталость или раздражение водителей стало причиной 20% дорожно-транспортных происшествий в 2018 году. Поэтому в DS смело утверждают, что массажные сиденья не только борются с депрессией, но и повышают безопасность на дорогах.
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