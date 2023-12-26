Крик души владельца Lada Vesta Cross NG: «Всё, дождались они!»

Ранее мы писали АвтоВАЗ договорился о сборке Lada в Африке Генеральный директор эфиопской государственной компании Ethio Engineering Сулеман Дедефо и вице-президент ... Читать далее

Паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети Вконтакте опубликовал душераздирающее видео от своего подписчика Александра Блинова, который два месяца назад купил Lada Vesta Cross NG, но ездить на ней толком не может. Постоянно вылезают различные глюки электроники. При актуальном пробеге 1 855 километров на машине успели заменить подрулевые лепестки, проклеить сток на крыше, заменить ключи, перепрошить блоки.

Но стало только хуже. Теперь машина выдает ошибку ABS и отказывается ехать. При этом глушить двигатель кнопкой Старт/Стоп тоже не получается. Плюс ко всему, не работает подогрев сидений и магнитола. «Будем машину возвращать. Теперь вообще пользоваться не могу, даже ехать не могу. Всё, дождались они!»

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta Cross (от 776 900 Р )

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