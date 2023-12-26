Крик души владельца Lada Vesta Cross NG: «Всё, дождались они!»
Но стало только хуже. Теперь машина выдает ошибку ABS и отказывается ехать. При этом глушить двигатель кнопкой Старт/Стоп тоже не получается. Плюс ко всему, не работает подогрев сидений и магнитола. «Будем машину возвращать. Теперь вообще пользоваться не могу, даже ехать не могу. Всё, дождались они!»
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01.09.2023, 17:30
АвтоВАЗ рассказал о рекордных продажах: машин продали уже больше, чем за весь 2023 год
В предпоследний день лета продажи автомобилей Lada в России преодолели 200-тысячный рубеж в 2023 году. Таким образом, за неполные 8 месяцев дилеры реализовали больше машин, чем за весь предшествующий год. Юбилейный автомобиль продали в Санкт-Петербурге.Читать далее
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05.06.2023, 11:03
Сколько в реальности просят дилеры за новую Lada Vesta NG?
На прошлой неделе АвтоВАЗ опубликовал рекомендованные розничные цены на обновленную Lada Vesta NG и предупредил дилеров, что будет жестко контролировать их соблюдение.Читать далее
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28.05.2023, 12:21
Новая Lada Vesta NG: названы все комплектации и цены
АвтоВАЗ объявил комплектации и цены обновленного семейства Lada Vesta NG, сборку которого наладили на заводе в Тольятти в марте 2023 года. Седан и его кросс-версию предложат в четырех уровнях оснащения.Читать далее
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17.04.2023, 09:37
Обновленная Lada Vesta задерживается минимум на месяц
Торжественный перезапуск производства Lada Vesta NG на заводе в Тольятти состоялся в начале марта. Первоначально ожидалось, что первые покупатели получат свои машины в мае. Но дилеры говорят, надежды на это мало.Читать далее
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18.12.2022, 18:53
10 самых дешевых автомобилей с АКПП в России
Запасы новых автомобилей с автоматической коробкой передач на складах у дилеров постепенно тают. В бюджетном сегменте таковых остались считанные единицы. Сколько они сейчас стоят?Читать далее
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21.10.2022, 13:09
Белорусские Lada Vesta SW предлагают россиянам по 1,2 млн рублей
Белорусский импортер Lada выставил на продажу ограниченную партию универсалов Vesta SW и кросс-универсалов Vesta SW Cross в «досанкционном» богатом оснащении. Автомобили предлагают забронировать онлайн.Читать далее
-
01.09.2023, 17:30
АвтоВАЗ рассказал о рекордных продажах: машин продали уже больше, чем за весь 2023 год
В предпоследний день лета продажи автомобилей Lada в России преодолели 200-тысячный рубеж в 2023 году. Таким образом, за неполные 8 месяцев дилеры реализовали больше машин, чем за весь предшествующий год. Юбилейный автомобиль продали в Санкт-Петербурге.Читать далее
-
05.06.2023, 11:03
Сколько в реальности просят дилеры за новую Lada Vesta NG?
На прошлой неделе АвтоВАЗ опубликовал рекомендованные розничные цены на обновленную Lada Vesta NG и предупредил дилеров, что будет жестко контролировать их соблюдение.Читать далее
-
28.05.2023, 12:21
Новая Lada Vesta NG: названы все комплектации и цены
АвтоВАЗ объявил комплектации и цены обновленного семейства Lada Vesta NG, сборку которого наладили на заводе в Тольятти в марте 2023 года. Седан и его кросс-версию предложат в четырех уровнях оснащения.Читать далее
-
17.04.2023, 09:37
Обновленная Lada Vesta задерживается минимум на месяц
Торжественный перезапуск производства Lada Vesta NG на заводе в Тольятти состоялся в начале марта. Первоначально ожидалось, что первые покупатели получат свои машины в мае. Но дилеры говорят, надежды на это мало.Читать далее
-
18.12.2022, 18:53
10 самых дешевых автомобилей с АКПП в России
Запасы новых автомобилей с автоматической коробкой передач на складах у дилеров постепенно тают. В бюджетном сегменте таковых остались считанные единицы. Сколько они сейчас стоят?Читать далее
-
21.10.2022, 13:09
Белорусские Lada Vesta SW предлагают россиянам по 1,2 млн рублей
Белорусский импортер Lada выставил на продажу ограниченную партию универсалов Vesta SW и кросс-универсалов Vesta SW Cross в «досанкционном» богатом оснащении. Автомобили предлагают забронировать онлайн.Читать далее
- 818 000 РВАЗ (Lada) Vesta Cross 2018 в Москве
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