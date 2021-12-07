Криштиану Роналду могут запретить ездить на Bugatti и Bentley
Фото: mirror.co.uk
Рангнику уже приходилось идти на крайние меры, чтобы добиться максимальной отдачи от своей команды. Находясь в RB Leipzig, он приказал футболистам запереть в гараже свои личные автомобили и пересадил их на ничем не примечательные служебные машины. Теперь, когда он перешел в «Манчестер Юнайтед», своеобразные методы управления Рангника могут означать, что Криштиану Роналду и его товарищи по команде могут столкнуться с такими же строгими правилами. Учитывая любовь португальского футболиста к мощным автомобилям, это ограничение может оказаться даже более суровым, чем изнурительные тренировки, строгая диета и особый режим дня, которые Рангник уже пообещал своей команде.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Известно, что в коллекции Криштиану Роналду есть два Lamborghini Aventador, Rolls Royce Cullinan, Chevrolet Camaro SS, Ferrari F12 TDF, McLaren Senna, а также Bugatti Centodieci. В 2020 году его девушка подарила ему на день рождения Brabus G-Class, а в 2021-м его коллекция пополнилась новеньким Bentley Flying Spur.
- 2 790 000 РInfiniti FX 2013 в Москве
- 5 000 000 РJaguar XJ 2019 в Москве
- 178 000 РВАЗ (Lada) 2105 2011 в Москве
- 350 000 РHyundai Elantra 2004 в Москве
- 3 999 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 359 000 РВАЗ (Lada) Kalina 2013 в Москве
- 3 690 000 РBMW X3 2018 в Москве
- 1 950 000 РBMW 3 серия 2019 в Москве
- 950 000 РVolkswagen Touran 2012 в Москве
- 777 000 РVolkswagen Polo 2010 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий