Прошло исследование: Почему КамАЗ, который возил ещё наших дедов, больше никому не нужен

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

16 февраля 2026, 06:39

КамАЗ столкнулся с беспрецедентными финансовыми трудностями: убытки, рост долгов и потеря рынков. Санкции, конкуренция из Китая и внутренние проблемы ставят под вопрос будущее компании. Почему это важно - в нашем материале.

Ситуация на КамАЗе вызывает серьезную тревогу: финансовые показатели крупнейшего производителя грузовиков обрушились. За первое полугодие 2025 года чистый убыток компании достиг 20,8 млрд рублей, а выручка сократилась почти на треть, что стало самым резким падением за последние годы.

Отправной точкой кризиса стали санкции и уход западных партнеров, в частности Daimler Truck. Лишившись доступа к технологиям и качественным комплектующим, завод был вынужден заменять сотни импортных деталей на отечественные аналоги, что привело к сбоям в производстве и временному ухудшению качества техники.

Финансовое давление усугубляется ростом долговой нагрузки, которая достигла 163 млрд рублей. Обслуживать эти обязательства стало практически невозможно из-за высокой ключевой ставки ЦБ в 21%, при том что компания лишилась экспортных рынков и валютной выручки, а внутренний рынок тяжелых грузовиков сократился на 60%.

На этом фоне КамАЗу приходится конкурировать с китайскими производителями, которые заняли лидирующие позиции. На складах дилеров скопилось до 40 тысяч нераспроданных грузовиков, что давит на цены и дополнительно сокращает спрос на российскую продукцию.

Внутренние процессы также далеки от идеала: несмотря на падение выручки, управленческие расходы продолжают расти, а выполнение крупных гособоронзаказов отвлекает ресурсы от коммерческого направления. При этом компания сохраняет один из самых щедрых социальных пакетов в отрасли, ежегодно тратя на это более 2,3 млрд рублей.

В августе 2025 года КамАЗ был вынужден перевести часть подразделений на четырехдневную рабочую неделю из-за недостатка заказов. Хотя в модернизацию и импортозамещение уже вложено более 64 млрд рублей, этих мер пока недостаточно, чтобы переломить ситуацию.

КамАЗ оказался в эпицентре санкционного, рыночного и управленческого кризисов. Без радикальных изменений в управлении и реструктуризации долгов компания рискует надолго застрять в кризисе, а вместе с ней и вся отрасль отечественного автопрома.

Упомянутые марки: КамАЗ
