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27 марта 2020, 00:01

Кризис не повлиял на продажи подержанных автомобилей

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Эксперты «Авито Авто» подвели первые итоги спроса и предложений во всех ключевых транспортных категориях. С начала 2020 года рост в сегменте легковых автомобилей соответствует прошлогодним тенденциям. Повышенная активность в сегментах запчастей, мототехники и водного транспорта во многом объясняется необычайно теплой погодой, а не эпидемией или обвалом рубля.
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В настоящее время на Авито продается более 750 000 легковых автомобилей с пробегом, что на 20% больше показателя аналогичного периода 2019 года. Рост связан преимущественно с увеличением популярности самого ресурса. Активность покупателей в среднем по России выросла на 16%. 

Эксперты портала не зарегистрировали существенных всплесков после обвала рубля. Общий «избыточный» прирост по России лишь ненамного превысил статистическую погрешность (+3,6%). Но в некоторых регионах были зафиксированы более существенные отличия. Например, в Краснодарском крае отклонение от годичного тренда достигло +8%, а в Ростовской области прирост составил 6%.

Гораздо интереснее развивалась ситуация в марте в других транспортных категориях. Спрос на шины и диски вырос на 40%, а на мотоциклы и мототехнику – на 38%. Водный транспорт (лодки и катера) особой популярностью пользовались в Москве (+32%) и Санкт-Петербурге (+43%). Данный тренд обусловлен, в первую очередь, не экономическими, а погодными факторами. Минувшая зима оказалась аномально теплой. Время для смены резины, начала мотосезона и открытия навигации в 2020 году наступит намного раньше, чем в 2019-м.


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Кризис не повлиял на продажи подержанных автомобилей
{{material_129430}}В настоящее время на Авито продается более 750 000 легковых автомобилей с пробегом, что на 20% больше показателя аналогичного периода 2019 года. Рост связан преимущественно с увеличением популярности самого ресурса. Активность покупателей в среднем по России выросла на 16%. Эксперты портала не зарегистрировали существенных всплесков после обвала рубля. Общий «избыточный» прирост по России лишь ненамного превысил статистическую погрешность (+3,6%). Но в некоторых регионах были зафиксированы более существенные отличия. Например, в Краснодарском крае отклонение от годичного тренда достигло +8%, а в Ростовской области прирост составил 6%.Гораздо интереснее развивалась ситуация в марте в других транспортных категориях. Спрос на шины и диски вырос на 40%, а на мотоциклы и мототехнику – на 38%. Водный транспорт (лодки и катера) особой популярностью пользовались в Москве (+32%) и Санкт-Петербурге (+43%). Данный тренд обусловлен, в первую очередь, не экономическими, а погодными факторами. Минувшая зима оказалась аномально теплой. Время для смены резины, начала мотосезона и открытия навигации в 2020 году наступит намного раньше, чем в 2019-м.
2020-03-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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