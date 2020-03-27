27 марта 2020, 00:01
Кризис не повлиял на продажи подержанных автомобилей
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Эксперты «Авито Авто» подвели первые итоги спроса и предложений во всех ключевых транспортных категориях. С начала 2020 года рост в сегменте легковых автомобилей соответствует прошлогодним тенденциям. Повышенная активность в сегментах запчастей, мототехники и водного транспорта во многом объясняется необычайно теплой погодой, а не эпидемией или обвалом рубля.
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Эксперты портала не зарегистрировали существенных всплесков после обвала рубля. Общий «избыточный» прирост по России лишь ненамного превысил статистическую погрешность (+3,6%). Но в некоторых регионах были зафиксированы более существенные отличия. Например, в Краснодарском крае отклонение от годичного тренда достигло +8%, а в Ростовской области прирост составил 6%.
Гораздо интереснее развивалась ситуация в марте в других транспортных категориях. Спрос на шины и диски вырос на 40%, а на мотоциклы и мототехнику – на 38%. Водный транспорт (лодки и катера) особой популярностью пользовались в Москве (+32%) и Санкт-Петербурге (+43%). Данный тренд обусловлен, в первую очередь, не экономическими, а погодными факторами. Минувшая зима оказалась аномально теплой. Время для смены резины, начала мотосезона и открытия навигации в 2020 году наступит намного раньше, чем в 2019-м.
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