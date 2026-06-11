Провал Honda с электрокарами стал причиной скандала в руководстве

11 июня 2026, 08:16
Кризис в Honda: провал электромобилей Zero обернулся миллиардными потерями
Кризис в Honda: провал электромобилей Zero обернулся миллиардными потерями
Мало кто ожидал, что неудача с проектом Honda Zero приведет к серьезным финансовым потерям и внутреннему конфликту в руководстве компании. Почему японский автогигант оказался в центре скандала, какие решения уже приняты и что теперь ждет бренд - разбираемся в деталях. Эксперты отмечают: ситуация может повлиять на стратегию всей отрасли.
Для российских автолюбителей новости о кризисе в Honda особенно важны: японский бренд традиционно пользуется высоким доверием на нашем рынке, а любые перемены в стратегии могут отразиться на доступности и ценах моделей. Провал с электромобилями Honda Zero стал не просто неудачным проектом - он вызвал масштабные убытки и поставил под угрозу стабильность руководства компании.
Как сообщает Reuters, после закрытия линейки Honda Zero, ориентированной на рынок США, в штаб-квартире концерна разгорелся настоящий конфликт. Ветераны компании, включая 90-летнего Нобухиро Кавамото, который возглавлял Honda Motor в 1990-1998 годах, открыто выразили недовольство нынешним исполнительным директором Тосихиро Мибе. Кавамото, представляя комитет бывших руководителей, потребовал от Мибе уйти в отставку, указывая не только на провал Zero, но и на слабую работу в Китае и недостаточное внимание к производству.
Однако Мибе отказался покидать пост добровольно, передав решение о своей судьбе комитету по выдвижению кандидатов, состоящему из независимых директоров. Этот орган был создан для ограничения влияния бывших топ-менеджеров, и в итоге независимые директора сохранили Мибе на должности. В мае Honda представила новый стратегический план, в котором основной акцент теперь делается на гибридные силовые установки, а не на чистые электромобили.
Интересно, что подобные кризисы не редкость для крупных автоконцернов: например, недавно обсуждалась ситуация с производственными мощностями «Москвича», когда завод способен выпускать гораздо больше машин, чем реально выходит с конвейера. Подробнее о таких проблемах можно узнать в материале о простаивающих мощностях столичного автозавода.
По имеющимся данным, убытки Honda от неудачи с Zero составили около 15,7 млрд долларов США. Для сравнения: такие суммы способны повлиять на инвестиционные планы и развитие новых технологий не только внутри компании, но и на рынке в целом. Важно отметить, что Honda не единственная компания, столкнувшаяся с трудностями при переходе на электромобили - многие автопроизводители корректируют свои стратегии, делая ставку на гибридные решения и более гибкое реагирование на спрос. Судя по всему, ближайшие годы станут для Honda временем пересмотра приоритетов и поиска новых путей развития.
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