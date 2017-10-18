18 октября 2017, 11:19

Кризис в Каталонии помешал Seat озвучить имя новой модели

Испанский автопроизводитель Seat не стал называть имя своего самого большого кроссовера. Презентация была запланирована на 15 октября текущего года, но руководство марки решило перенести мероприятие из-за политического кризиса в Каталонии.
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Главный офис компании базируется в каталонском городе Марторель. Как сообщают представители марки, в настоящее время пресса сконцентрирована на событиях, разворачивающихся вокруг конституционного кризиса из-за референдума. Поэтому Seat объявит название кроссовера «в более подходящее время».

Напомним, что в июне испанцы организовали акцию #SeatSeekingName, которая призывала автолюбителей предложить свой вариант названия для семиместного кроссовера. Главным условием было соответствие имени с географическим объектом Испании. Также наименование должно хорошо читаться и писаться на разных языках мира.

В кампании поучаствовали тысячи поклонников марки из 106 стран. На Франкфуртском автосалоне марка озвучила четыре имени, вышедших в финал. Так, Seat приглянулись названия Alboran, Aranda, Avila и Tarraco.

Ожидаемая новинка станет самым габаритным серийным внедорожником бренда. Он построен на модульной платформе компании Volkswagen MQB A2. На рынке будут представлены и пятиместные вариации, и модели, рассчитанные на семь посадочных мест.

Кроссовер получил бензиновые и дизельные двигатели, пару которым составила механическая коробка передач или «робот» DSG с двумя сцеплениями. Несмотря на политический кризис, марка намерена презентовать новинку до конца текущего года, а в 2018 году начать продажи автомобиля.

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Ребят тема такая, на холодную стоит какой то гул из под капота.. Глушу машину и он пропадает.. Что это может быть? У меня предположение что это гидроусилитель.. Может кто знает то подскажите пожалуйста.. если что пишите на почту sukstylist@yandex.ru
Никита
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Всем привет!У меня Сеат 1995г. 1.5 моноижектор, машина отличная все нравится, но совсем не давно возникли проблемы с холостым ходом падают обороты в плоть до остановки двигателя!все возможные причины данной неисправности были исследованы, неисправности не показалось!меняли и всевозможные датчики... холостого ...
Александр
Форум Seat Altea
Куплен у нас в 2006г.Кроме замены масла и фильтров ничегоне делалось, хотя проидено под100000км.А форсунки так все зависит от качестватоплива
Konrad
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Кризис в Каталонии помешал Seat озвучить имя новой модели
{{material_120935}}Главный офис компании базируется в каталонском городе Марторель. Как сообщают представители марки, в настоящее время пресса сконцентрирована на событиях, разворачивающихся вокруг конституционного кризиса из-за референдума. Поэтому Seat объявит название кроссовера «в более подходящее время».Напомним, что в июне испанцы организовали акцию #SeatSeekingName, которая призывала автолюбителей предложить свой вариант названия для семиместного кроссовера. Главным условием было соответствие имени с географическим объектом Испании. Также наименование должно хорошо читаться и писаться на разных языках мира.В кампании поучаствовали тысячи поклонников марки из 106 стран. На Франкфуртском автосалоне марка озвучила четыре имени, вышедших в финал. Так, Seat приглянулись названия Alboran, Aranda, Avila и Tarraco.Ожидаемая новинка станет самым габаритным серийным внедорожником бренда. Он построен на модульной платформе компании Volkswagen MQB A2. На рынке будут представлены и пятиместные вариации, и модели, рассчитанные на семь посадочных мест.Кроссовер получил бензиновые и дизельные двигатели, пару которым составила механическая коробка передач или «робот» DSG с двумя сцеплениями. Несмотря на политический кризис, марка намерена презентовать новинку до конца текущего года, а в 2018 году начать продажи автомобиля.
2017-10-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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