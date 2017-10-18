Кризис в Каталонии помешал Seat озвучить имя новой модели
Напомним, что в июне испанцы организовали акцию #SeatSeekingName, которая призывала автолюбителей предложить свой вариант названия для семиместного кроссовера. Главным условием было соответствие имени с географическим объектом Испании. Также наименование должно хорошо читаться и писаться на разных языках мира.
В кампании поучаствовали тысячи поклонников марки из 106 стран. На Франкфуртском автосалоне марка озвучила четыре имени, вышедших в финал. Так, Seat приглянулись названия Alboran, Aranda, Avila и Tarraco.
Ожидаемая новинка станет самым габаритным серийным внедорожником бренда. Он построен на модульной платформе компании Volkswagen MQB A2. На рынке будут представлены и пятиместные вариации, и модели, рассчитанные на семь посадочных мест.
Кроссовер получил бензиновые и дизельные двигатели, пару которым составила механическая коробка передач или «робот» DSG с двумя сцеплениями. Несмотря на политический кризис, марка намерена презентовать новинку до конца текущего года, а в 2018 году начать продажи автомобиля.
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