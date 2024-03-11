Кризис в Volkswagen усиливается. Топ-менеджеры согласились пожертвовать зарплатой

Ранее мы писали У Volkswagen серьезные проблемы (и сокращение расходов ему не поможет) В свое время Volkswagen был крупнейшим автопроизводителем в мире, но в последнее время дела идут все хуже ... Читать далее

Опубликованный Volkswagen в конце 2023 года план экономии предполагает сокращение времени, затрачиваемого на разработку новых моделей, ускорение сборочного конвейера, реорганизацию послепродажного обслуживания, а также выборочные увольнения. На прошлой неделе члены правления концерна согласились в знак солидарности пойти на минимальные жертвы и частично отказаться от ежегодного повышения зарплаты.

На последнем заседании наблюдательного совета Volkswagen Group в начале марта в повестке дня значился необычный для немецкого автопрома вопрос. Совет директоров во главе с генеральным директором Оливером Блюмом предложил отказаться от традиционного 5-процентного повышения зарплаты, пишет издание Handelsblatt со ссылкой на собственный источник в концерне. В итоге договорились, что повышение зарплаты топ-менеджеров сократится на 3,3%. По информации портала mywage.ca, Оливер Блюм зарабатывает порядка 11 млн евро в год.

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