Кризис в Японии: машин делают все меньше и меньше
Автомобильный сектор страдает от глобальной нехватки деталей и чипов, что повышает риск сокращения производства в III квартале 2021 года и ставит под сомнение восстановление отрасли к концу года. Печально, но факт: 7 из 8 японских автопроизводителей в сентябре продемонстрировали снижение объема производства.
Представитель Toyota Motor, как самой крупной японской автокомпании, заявил вчера, что в прошлом месяце выпуск автомобилей на заводах по всему миру упал на 39,1%, по сравнению с годом ранее.
По сообщению Nikkei Asia, капля оптимизма в создавшейся ситуации все же есть: производители, опрошенные Министерством экономики, торговли и промышленности Японии (METI), ожидают некоторого роста производства в ближайшей перспективе. В частности, они прогнозируют увеличение автопроизводства в октябре и ноябре 2021 года на 6,4% и 5,7% соответственно.
При этом правительственный чиновник уточнил, что объем автомобильного производства может увеличиться не так сильно, как ранее прогнозировалось. Причина опасений в том, что до сих пор сохраняется озабоченность по поводу недостаточного количества поставок микросхем и запасных частей.
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