Кризис заправки авто на Украине: крупнейшая сеть газовых АЗС прекращает работу
Пока заправки прекращают работу на неопределенное время. Напомним, 1 декабря прошлого года прекратили работу 34 станции «Укравтогаза», 1 января еще 32, последние 11 станций закрылись 1 февраля. Остальные станции находятся на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
В конце прошлого года сообщалось, что «Укравтогаз» закроет автомобильные газонаполнительные компрессорные станции из-за уменьшения объема продаж сжатого природного газа, роста стоимости электроэнергии и газа, а также в связи с неблагоприятной конъюнктурой рынка.
Продажи газа для автомобилей упали на 90%. Когда возобновится работа станций, пока неизвестно. В настоящее время стоимость литра автогаза на Украине составляет примерно 19 гривен (около 52 рублей), в России литр газа стоит около 30 рублей.
Эксперты считают, что спрос на автогаз на Украине вырастет, если цена на него будет хотя бы на 50% ниже, чем на бензин. В настоящее время средняя цена бензина марки А-95 составляет 33 гривны ($1,1), а А-92 и дизельного топлива - 32 гривны.
- 1 290 000 РKIA Rio 2020 в Москве
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 2 090 000 РMazda CX-5 2017 в Москве
- 1 100 000 РГАЗ ГАЗель Next 2019 в Москве
- 1 340 000 РToyota Sienta 2017 в Москве
- 8 410 000 РBMW 6 серии 2022 в Москве
- 530 000 РSubaru Outback 2002 в Москве
- 820 000 РNissan X-Trail 2004 в Москве
- 1 270 000 РLand Rover Range Rover Sport 2009 в Москве
- 250 000 РDaewoo Matiz 2014 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий