Кроха-сын угнал машину, а расплатиться пришлось отцу
- 7396
- 0
Несмотря на то, что пацан был несовершеннолетний, грехов за ним числилось немало. Суд принял это во внимание и приговорил его к лишению свободы. А параллельно обязал выплатить моральный вред владельцу угнанного авто. Молодца определили в исправительную колонию, где он и отмотал срок.
Как поведали в пресс-службе областного УФССП, сотрудники местного отдела судебных приставов возбудили исполнительное производство в отношении молодого злоумышленника. В колонии, он не работал, а, значит, не имел никаких доходов и имущества. И поскольку на момент совершения преступления был несовершеннолетним, долг автоматически перешел к его отцу.
Батя был сам не старый, всего 38 лет от роду. Отвечать за деяния сынка не желал. Судебный пристав-исполнитель принял решение о вынесении постановления о временном ограничении должника в праве выезда за границу и второго постановления - об обращении взыскания на его доходы.
Это возымело успех - мужчина таки взял на себя ответственность за шального сыночка и, кончено же, оплатил его былые похождения. Сумма оказалась немаленькой - 100 000 рублей.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве