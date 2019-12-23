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23 декабря 2019, 09:13

Кроха-сын угнал машину, а расплатиться пришлось отцу

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Фото из открытых источников
Дети балуются, а ответ держат родители. Несколько лет назад в Курганской области паренек искусился на чужой автомобиль. Угнал иномарку, но, немного покатавшись, попал в ДТП. Урон по железу приличный.

Несмотря на то, что пацан был несовершеннолетний, грехов за ним числилось немало. Суд принял это во внимание и приговорил его к лишению свободы. А параллельно обязал выплатить моральный вред владельцу угнанного авто. Молодца определили в исправительную колонию, где он и отмотал срок.

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«Откинувшись», отрок вернулся в семью, но со старым «ремеслом» завязывать не собирался. Его вновь «закрыли» за очередное преступление, а хозяин той разбитой машины понял, что о компенсации речи не идет и напомнил о себе.

Как поведали в пресс-службе областного УФССП, сотрудники местного отдела судебных приставов возбудили исполнительное производство в отношении молодого злоумышленника. В колонии, он не работал, а, значит, не имел никаких доходов и имущества. И поскольку на момент совершения преступления был несовершеннолетним, долг автоматически перешел к его отцу.

Батя был сам не старый, всего 38 лет от роду. Отвечать за деяния сынка не желал.  Судебный пристав-исполнитель принял решение о вынесении постановления о временном ограничении должника в праве выезда за границу и второго постановления - об обращении взыскания на его доходы.

Это возымело успех - мужчина таки взял на себя ответственность за шального сыночка и, кончено же, оплатил его былые похождения. Сумма оказалась немаленькой - 100 000 рублей.

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Кроха-сын угнал машину, а расплатиться пришлось отцу
Несмотря на то, что пацан был несовершеннолетний, грехов за ним числилось немало. Суд принял это во внимание и приговорил его к лишению свободы. А параллельно обязал выплатить моральный вред владельцу угнанного авто. Молодца определили в исправительную колонию, где он и отмотал срок.{{material_127574}} «Откинувшись», отрок вернулся в семью, но со старым «ремеслом» завязывать не собирался. Его вновь «закрыли» за очередное преступление, а хозяин той разбитой машины понял, что о компенсации речи не идет и напомнил о себе.Как поведали в пресс-службе областного УФССП, сотрудники местного отдела судебных приставов возбудили исполнительное производство в отношении молодого злоумышленника. В колонии, он не работал, а, значит, не имел никаких доходов и имущества. И поскольку на момент совершения преступления был несовершеннолетним, долг автоматически перешел к его отцу. Батя был сам не старый, всего 38 лет от роду. Отвечать за деяния сынка не желал.  Судебный пристав-исполнитель принял решение о вынесении постановления о временном ограничении должника в праве выезда за границу и второго постановления - об обращении взыскания на его доходы. Это возымело успех - мужчина таки взял на себя ответственность за шального сыночка и, кончено же, оплатил его былые похождения. Сумма оказалась немаленькой - 100 000 рублей.
2019-12-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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