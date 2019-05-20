20 мая 2019, 00:30
Крокодиловы слезы: интерьер Tesla Model S из Техаса
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В Сети появились фотографии эксклюзивного интерьера Tesla Model S в духе Крокодила Данди. Трудно сказать, что заставило такого крутого парня купить электрокар вместо пикапа, но более жестокого издевательства над лаконичным салоном Tesla представить невозможно.
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По-видимому, такой аскетичный салон показался владельцу Tesla Model S чересчур пустым. Огромные «наросты» крокодиловой кожи появились на передней панели и боковинах дверей, а также на креслах и центральном подлокотнике. Кроме того, на центральной консоли можно заметить значок армии США и две дополнительные кнопки по обеим сторонам от сенсорного экрана медиасистемы. Если бы существовал конкурс на самый уродливый дизайн интерьера, эта Tesla уверенно бы обошла всех конкурентов. Прикладываем пару изображений оригинального салона Model S, которые помогут, что называется, почувствовать разницу...
Комментарии
Комментарии пользователей
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Очень интересно посмотреть на Карок украинской сборки. Как-то сомневаюсь, что она по качеству не уступает чешской. У нас в России тоже со сборкой не все благополучно, поэтому посмотрим. И жаль, что до нас Карок даже в такой сборке еще не добрался. Кадьяк большой и дорогой, а вот смену Йети давно уже ...
А если в километрах посчитать? Так и не написали, как далеко можно уехать на одном заряде. Что в Америке, что у нас расстояния большие, и мест диких много, до ближайшей розетки можно и не дотянуть...
Впечатлили цифры!) Так и подмывает в родном Питере устроить охоту на единственный, обитающий здесь Model S, посмотреть хоть, как он выглядит. Хотя, лично меня больше интересуют кроссоверы. Будем ждать появления в наших пенатах Model X
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