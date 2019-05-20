20 мая 2019, 00:30

Крокодиловы слезы: интерьер Tesla Model S из Техаса

  • 4276
  • 0
В Сети появились фотографии эксклюзивного интерьера Tesla Model S в духе Крокодила Данди. Трудно сказать, что заставило такого крутого парня купить электрокар вместо пикапа, но более жестокого издевательства над лаконичным салоном Tesla представить невозможно.
Крокодиловы слезы интерьер Tesla Model S из Техаса
Крокодиловы слезы интерьер Tesla Model S из Техаса
Крокодиловы слезы интерьер Tesla Model S из Техаса
Крокодиловы слезы интерьер Tesla Model S из Техаса
Крокодиловы слезы интерьер Tesla Model S из Техаса
Крокодиловы слезы интерьер Tesla Model S из Техаса
Крокодиловы слезы интерьер Tesla Model S из Техаса
Крокодиловы слезы интерьер Tesla Model S из Техаса
Ранее мы писали
Автомобили Jaguar воплощают собой британский стиль и элегантность. Но представленный на видео чудовищно зеленый ...
Читать далее
Люди, покупающие электромобили Tesla, обычно ценят не только их экологичность. Машины привлекают своим дизайном, современными технологиями и простым, но функциональным интерьером. На передней панели традиционных кнопок в «Тесле» нет совсем. Они сохранились лишь на руле и дверях. Управление большинством функций инженеры вывели на огромный вертикально ориентированный планшет.

По-видимому, такой аскетичный салон показался владельцу Tesla Model S чересчур пустым. Огромные «наросты» крокодиловой кожи появились на передней панели и боковинах дверей, а также на креслах и центральном подлокотнике. Кроме того, на центральной консоли можно заметить значок армии США и две дополнительные кнопки по обеим сторонам от сенсорного экрана медиасистемы. Если бы существовал конкурс на самый уродливый дизайн интерьера, эта Tesla уверенно бы обошла всех конкурентов. Прикладываем пару изображений оригинального салона Model S, которые помогут, что называется, почувствовать разницу...

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
«Еврокар» начинает собирать Skoda Karoq и грезит электромобилями
Очень интересно посмотреть на Карок украинской сборки. Как-то сомневаюсь, что она по качеству не уступает чешской. У нас в России тоже со сборкой не все благополучно, поэтому посмотрим. И жаль, что до нас Карок даже в такой сборке еще не добрался. Кадьяк большой и дорогой, а вот смену Йети давно уже ...
Алексей
Tesla увеличит запас хода седана и кроссовера
А если в километрах посчитать? Так и не написали, как далеко можно уехать на одном заряде. Что в Америке, что у нас расстояния большие, и мест диких много, до ближайшей розетки можно и не дотянуть...
Афанасий
Tesla увеличила продажи на российском рынке
Впечатлили цифры!) Так и подмывает в родном Питере устроить охоту на единственный, обитающий здесь Model S, посмотреть хоть, как он выглядит. Хотя, лично меня больше интересуют кроссоверы. Будем ждать появления в наших пенатах Model X
Борис
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Тесла
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Сколько стоят самые продаваемые в РФ кроссоверы?
Выбираем скорость - на дорогах стали появляться лоси
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа Tesla Model S
Объявления о продаже Tesla Model S
Рейтинг по классам
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Класс Мини-вэны
KIA Ray и еще 43 модели
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 25 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Крокодиловы слезы: интерьер Tesla Model S из Техаса
{{material_126225}}Люди, покупающие электромобили Tesla, обычно ценят не только их экологичность. Машины привлекают своим дизайном, современными технологиями и простым, но функциональным интерьером. На передней панели традиционных кнопок в «Тесле» нет совсем. Они сохранились лишь на руле и дверях. Управление большинством функций инженеры вывели на огромный вертикально ориентированный планшет.По-видимому, такой аскетичный салон показался владельцу Tesla Model S чересчур пустым. Огромные «наросты» крокодиловой кожи появились на передней панели и боковинах дверей, а также на креслах и центральном подлокотнике. Кроме того, на центральной консоли можно заметить значок армии США и две дополнительные кнопки по обеим сторонам от сенсорного экрана медиасистемы. Если бы существовал конкурс на самый уродливый дизайн интерьера, эта Tesla уверенно бы обошла всех конкурентов. Прикладываем пару изображений оригинального салона Model S, которые помогут, что называется, почувствовать разницу...
2019-05-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Сочи Липецк Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG