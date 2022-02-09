Кроме ГИБДД «тормозить» машины в России будет еще одна служба
Законопроект, позволяющий сотрудникам Федеральной таможенной службы (ФТС) останавливать автомобили весом больше 3,5 тонн по всей стране, уже внесли в Госдуму. В настоящее время ФТС имеет право останавливать машины без ГИБДД в зонах таможенного контроля, находящихся вдоль госграниц России.
При весе машины больше 3,5 тонны ФТС может останавливать их без привлечения сотрудников ГИБДД, кроме приграничных постов, в 24 регионах страны и в Санкт-Петербурге. В остальных регионах они должны привлекать Госавтоинспекцию для остановки автомобилей.
В документе, поступившем в Госдуму, его авторы предлагают убрать пункт о «24 регионах» и позволить ФТС «тормозить» машины на всей территории страны. В правительстве считают, что эта инициатива позволит бороться с контрафактной и санкционной продукцией, а также с «левыми» схемами, которые позволяют уменьшить сумму налогов.
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