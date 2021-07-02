Крошечные автомобили полиции Нью-Йорка: история и место использования
Администрация портов Нью-Йорка и Нью-Джерси использовала эти патрульные миниатюрные автомобили для устранения пробок. По данным Getty Images, такие машины впервые были испытаны в Голландском туннеле под рекой Гудзон в декабре 1954 года, до этого момента транспортные проблемы решались шестью офицерами, которые патрулировали тоннели пешком. Руководство планировало сократить этот штат до четырех человек с помощью этих специально изготовленных машин, которые были оснащены электродвигателями мощностью в три лошадиные силы и развивали скорость до 12 миль в час (19 км/ч).
В 1960 году в тоннеле Линкольна было введено в эксплуатацию, так сказать, второе поколение миниатюрных автомобилей. Они были оснащены восьмицилиндровыми бензиновыми двигателями, и развивали максимальную скорость 35 миль в час (56 км/ч).
По данным New York Times, подиумные автомобили эксплуатировались как минимум до 2011 года. После патрульных заменили камерами.
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