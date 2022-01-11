Крошечные машинки с мощными движками
Ford Fiesta ST
Этот компактный хэчбек был создан специально, чтобы внести остроту в скучное передвижение по городу. Его турбированный 3-цилиндровый двигатель объемом 1,6 л выдает до 197 л.с. и работает в паре с 6-ступенчатой МКПП, которая обеспечивает передачу крутящего момента 214 Нм на переднюю ось. За ее мощность, превосходную управляемость и невысокую цену (около 22 тыс. долларов в Великобритании), модель была признана журналом Top Gear «Автомобилем года» в 2018.
Toyota GR Yaris
Машина была создана для раллийных гонок, но по правилам компания должна была выпустить и реализовать определенное количество машин дорожной версии, за что многие ей очень благодарны. Обладая 3-цилиндровым турбированным двигателем объемом 1,6 л машина способна выдавать до 257 л.с., при этом крутящий момент 266 Нм передается через 6-ступенчатую МКПП на все 4 колеса. Двигатель этой модели является рекордсменом по мощности среди серийных 3-цилиндровых движков. Стоимость у малолитражки немаленькая – от 36 до 41 тыс. долларов.
MINI Cooper GP
Версия MINI Cooper John Cooper Works GP. Это машина второго поколения Cooper GP оснащенная 2-литровым 4-цилиндровым турбированным двигателем и 8-ступенчатой АКПП, которая передает 332 Нм крутящего момента на передние колеса. Мощность достигает 301 л.с., а разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 5,2 секунды! Максимальная скорость при этом превышает 250 км/ч, что делает данную модель самой быстрой среди всех MINI. Эта модель была выпущена ограниченной серией и раскуплена моментально, найти ее сейчас можно минимум за 45 тыс. долларов.
Volkswagen Golf R
Полноприводная модель хэчбека с 2-литровым 4-цилиндровым рядным турбодвигателем выдает 315 л.с. мощности и крутящий момент 310 Нм, который передается через 7-ступенчатую трансмиссию DSG. Эта модель обойдется вам примерно в 43 тыс. долларов, что почти в два раза больше базовой стоимости обычного Golf.
Ford Focus RS500
Этот автомобиль с передним приводом получил невероятную для своих габаритов мощность в 346 л.с. и крутящий момент 339 Нм. Всего было выпущено 500 таких автомобилей, все выкрашены строго в черный матовый, даже диски. На момент выпуска в 2010 году это был самый мощный серийный хэчбек, он был даже круче чем BMW M3 E46. И стоила машина совсем нескромно – 35 тыс. долларов, как и вышедший в тот же год BMW 3-й серии.
BMW M2 Competition
Это самый крошечный в линейке BMW M автомобиль. Стандартная модель M2 выпускается с 3-литровым 6-цилиндровым турбированным двигателем и двумя трансмиссиями на выбор – механика или автомат. Учитывая популярность модели, в компании решили выпустить нечто еще более крутое и более в стиле подразделения «М». По большей части техническая составляющая была заимствована у более крупного М4, в том числе 3-литровый двигатель с двойным турбонаддувом. В итоге M2 Competition обладает 405 л.с. Стоимость этой машины выше, чем у стандартной М2 и составляет 60 тыс. долларов.
Mercedes-Benz A45 S AMG
Это настоящий король в сегменте! Двигателю принадлежит сразу два рекорда: самый мощный 4-цилиндровый двигатель и самый мощный серийный 2-литровый двигатель. Полноприводный автомобиль обладает мощностью 421 л.с. и 8-ступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением. Машина разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 3,6 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на 250 км/ч. Этот автомобиль мощнее, чем BMW M3 E92 с 4-литровым двигателем V8. Разумеется, такое удовольствие не может стоить дешево – 68 тыс. долларов придется отдать за этот «Мерседес» в Европе.
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