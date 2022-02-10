Крошечный домик построили на прицепе, который служит также для перевозки автомобилей – показываем, что внутри дома (Фото)
Небольшие размеры могли бы сделать этот дом на колесах обычным крошечным жильем. Однако очаровательный гостевой дом не похож на большинство передвижных домиков. Он построен на многоцелевом прицепе, который производитель описывает как первый в мире крошечный домашний прицеп, который также является прицепом для перевозки автомобилей.
Владельцы хотели иметь возможность не только перемещать домик в любое место, но и пользоваться автоперевозчиком из-за своей страсти к классическим автомобилям. Поэтому инженеры Build Tiny создали уникальный дизайн прицепа, который может служить как жильем, так и автоперевозчиком.
Это гостевой комфортабельный дом для гостей всех возрастов, включая пожилых людей. У владельцев уже была однокомнатная деревенская хижина, которую они использовали для приема друзей и семьи, но они также хотели более уютную и изысканную версию.
Поскольку их первая хижина называлась «Лягушка», вполне естественно, что этот новый гостевой дом назвали «Головастик». У дома минималистичный, но очень уютный и стильный интерьер, сочетающий теплые оттенки с ярко-белым цветом.
В доме достаточно места только для спальни-студии, также в нем есть кухонный шкаф с раковиной, уютный диван и элегантная ванная комната.
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