Экспериментальный CubeSat с необычной тягой: как пластик может изменить космические полеты

22 декабря 2025, 17:43
Крошечный спутник DUPLEX использует пластик для создания дешевой тяги в космосе
Крошечный спутник DUPLEX использует пластик для создания дешевой тяги в космосе
На МКС доставили уникальный спутник DUPLEX. Он использует пластик для движения в космосе. Эксперимент обещает сделать полеты дешевле и безопаснее. Как работает новая технология - пока загадка. Результаты могут изменить будущее малых аппаратов.
В сентябре прошлого года грузовой корабль Cygnus XL компании Northrop Grumman отправился к Международной космической станции с важными припасами и необычными научными экспериментами. Среди них оказался миниатюрный спутник DUPLEX, который может перевернуть представления о том, как небольшие аппараты перемещаются на орбите.
DUPLEX - это CubeSat, компактный и относительно недорогой спутник, который уже давно используется для развития космических технологий. Но этот экземпляр выделяется: на его борту сразу две экспериментальные системы движения, обе построены на основе пластика. Их задача - не отправить спутник в дальний космос, а позволить ему в течение двух лет менять высоту своей орбиты, доказывая, что такие решения не только эффективны, но и доступны по цене и просты в эксплуатации.
В начале декабря DUPLEX был выведен с борта МКС и занял свое место на низкой околоземной орбите. Пока неизвестно, начались ли уже испытания, но цели эксперимента ясны. На борту спутника установлены две совершенно разные системы движения, и обе используют в качестве топлива пластик. Одна работает на волокнах тефлона, другая - на распространенном полимере под названием делрин. Обе системы разработаны компанией Champaign-Urbana Aerospace из Иллинойса и функционируют по схожему принципу.
Первая система - это импульсный плазменный двигатель, который использует электрический разряд для превращения тефлоновых волокон в ионы, создавая мощную и экономичную тягу при минимальном расходе топлива. Вторая - система испарения моноволокна, вдохновленная работой 3D-принтеров: она нагревает делрин и превращает его в пар, обеспечивая непрерывное движение. По словам специалистов, обе технологии должны обеспечить уровень производительности, сопоставимый с существующими решениями, но при этом быть безопаснее при сборке и дешевле в эксплуатации.
Эксперимент рассчитан на два года. За это время планируется доказать, что такие системы позволяют спутнику не только удерживать орбиту, но и маневрировать для уклонения от космического мусора или других аппаратов, а также проводить инспекции и выполнять другие задачи прямо в космосе. Если испытания пройдут успешно, подобные технологии смогут использоваться и на аппаратах, отправляющихся к Луне или Марсу, при этом стоимость миссий останется доступной для разработчиков и операторов.
Как отмечают специалисты, внедрение подобных решений открывает новые возможности для американской космической отрасли. Эффективные и недорогие системы движения позволят создавать более доступные спутники для самых разных задач, что укрепит экономику на орбите и поможет реализовать амбициозные планы по освоению космоса.
