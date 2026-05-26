Автор: Дарья Климова

26 мая 2026, 09:07

Кросс-купе RX в мае стал лидером в продажах EXEED

Кросс-купе EXEED RX в России представлен в трех комплектациях. Одна из них оснащена роботизированной коробкой передач, а две другие предлагаются с автоматической трансмиссией.

Начальная комплектация Городской/Urban доступна с 7-ступенчатым «роботом» и двигателем 2.0 мощностью 197 л.с. Средняя версия Премиум/Premium и топовая Флагман/Flagship оснащаются 8-ступенчатым «автоматом» в паре с турбированным двигателем 2.0 мощностью 249 л.с. Во всех трех версиях EXEED RX предлагается с полным приводом.

Руководитель отдела продаж новых автомобилей дилерского центра «EXEED Аларм-Моторс» Александр Цылина рассказал редактору 110km.ru, что в мае EXEED RX стал самой популярной моделью бренда. Он занял около 70% продаж марки.

«Среди комплектаций сейчас наибольшей популярностью пользуется начальная Urban. По оснащению она близка к остальным двум. В частности, в этой версии доступны панорамная крыша, 20-дюймовые алюминиевые диски, опции массажа водительского и переднего пассажирского сиденья, вентиляция и обогрев всех сидений, система кругового обзора 540, проекционный дисплей с изменением цвета выводимых на лобовое стекло показателей, а также сервисы телематики EXEED с управлением через мобильное приложение. К тому же на эту комплектацию стали действовать более выгодные условия по трейд-ин, чем на другие две. В основном версию Urban выбирают те покупатели, кому важны динамика разгона и экономия топлива. Комплектации с автоматической коробкой передач, в свою очередь, предпочитает молодая аудитория возрастом более 30 лет, у которой на первое место среди требований выходят высокие эксплуатационные качества автомобиля. К тому же эти версии привлекают возможностью выбора EXEED RX в двухцветном исполнении, а также наличием в топовой комплектации автоматической системы парковки с ассистентом движения задним ходом».

EXEED RX – одна из четырех бензиновых моделей в линейке EXEED на российском рынке. Остальные три: компактный кроссовер LX, среднеразмерный внедорожник TXL и полноразмерный внедорожник VX. 

