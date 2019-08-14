14 августа 2019, 13:07
Кросс-кабриолет Volkswagen T-Roc покажут через месяц
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Необычную открытую версию компактного кроссовера Volkswagen T-Roc планируют представить в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Продажи новинки стартуют в 2020 году.
Volkswagen T-Roc Cabriolet
Volkswagen T-Roc Cabriolet
Volkswagen T-Roc Cabriolet
Volkswagen T-Roc Cabriolet
Volkswagen T-Roc Cabriolet
Volkswagen T-Roc Cabriolet
Volkswagen T-Roc Cabriolet
Volkswagen T-Roc Cabriolet
Volkswagen T-Roc Cabriolet
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Мягкую крышу можно сложить/разложить всего за 9 секунд на скорости до 19,5 км/ч. Аналогичная конструкция ранее применялась в открытой версии Volkswagen Golf. Объем багажника, конечно, серьезно уменьшился: с 284 литров у стандартного T-Roc до 161 литров у кабриолета. Но потенциальных покупателей это вряд ли отпугнет. Кабриолеты не покупают люди, которым важна практичность и вместительный багажник.
В моторную гамму T-Roc Cabriolet войдет 1,0-литровый бензиновый турбомотор (115 л.с.) и 1,5-литровая «четверка» (150 л.с.). Старший двигатель будет доступен исключительно с 7-ступенчатым «роботом» DSG, а для 1.0 TSI предложат также 6-ступенчатую МКПП. Покупатели смогут дополнить оснащение двумя стайлинг-пакетами. Пакет Style подразумевает 17-ые «колеса», атмосферную подсветку и кожаный салон. Пакет R-Line отличается противотуманными фарами, особым обвесом и спортивными сидениями с отделкой из эко-кожи.
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Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
10.04.2019, 09:10
Тест-драйв Volkswagen Teramont: у него есть другая
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Идея оригинальная, но для России абсолютно нежизнеспособная, разве что из сочинских богатеев кто заинтересуется. А вообще, чем оригинальничать, лучше бы свои обычные модели совершенствовали.
Не понимаю политику компании. Чем выпускать никому не нужную "заряженную" версию, лучше бы лошадей к базовой добавили. 115 сил для кроссовера - это очень мало. Даже для малолитражек этого уже недостаточно.
у меня товарищ тоже купил может год назад. 1.6 ручка полубомж. жалуется почему то что масло кушает. дилер сказал что это норм для этого двигателя и везде прописано. замена замена 1 литр льет. ну бог с ним. катался я значит с ним. в принципе не такой уж он и плохой как многие говорят. я на бмв езжу если ...
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