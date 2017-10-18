18 октября 2017, 16:47
Кросс-купе Borgward BX6 рассекретили до премьеры
Фотошпионам удалось сделать снимки новой модели немецко-китайской марки Borgward. В объективы попал купеобразный кроссовер BX6 без камуфляжной пленки на кузове.
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Длина автомобиля составила 4 601 мм, ширина - 1 877, а высота достигает 1 656 мм. Длина колесной базы равна 2 685 мм. Создатели снабдили кроссовер 2-литровым мотором, выдающим 244 «лошади». Трансмиссия представлена 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.
В качестве дополнительных опций марка предлагает панорамную крышу, помощника при парковке, камеру кругового обзора и функцию экстренного торможения. Доступные комплектации будут известны перед стартом продаж, который запланирован в Поднебесной на середину ноября. В модельном ряду компании кросс-купе займет место между Borgward BX5 и Borgward BX7.
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