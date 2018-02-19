19 февраля 2018, 13:01

Кросс-купе Renault будут собирать в Москве

Компания Renault объявила о своих планах показать в августе на автосалоне в Москве абсолютно новую модель, предназначенную для российского рынка. Модель в кузове кросс-купе построят на базе Duster и будут выпускать на мощностях Автофрамоса.
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Кросс-купе Renault будут собирать в Москве Renault
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Новый кроссовер будет относится в С-классу и помимо российского рынка планируется продавать в Бразилии, Китае и Южной Корее. Название новинки пока неизвестно. Все подробности обещают сообщить в августе на Международном Московском автосалоне. По предварительной информации, компания собирается представить купеобразный кроссовер, построенный на одной платформе с популярными Duster и Kaptur – B0. На создание кросс-купе французских инженеров вдохновил успех Mazda CX-4. Компания собирается освоить новую для себя нишу. Ожидается, что продажи нового кросс-купе будут сопоставимы с  продажами Kaptur. 

Выпуск нового кроссовера наладят на заводе Автофрамос в Москве. Сборочную линию модернизируют, установив 22 новых робота в дополнение к уже имеющимся 24. Проектная мощность предприятия составляет 190 000 автомобилей в год. Сейчас здесь собирают ежегодно вдвое меньше. С конвейера предприятия в 2017 году сошло в общей сложности около 100 тысяч экземпляров Kaptur, Duster и Nissan Terrano.

Накануне Renault Россия и правительство Москвы подписали соглашение о сотрудничестве. Французский автопроизводитель пообещал продолжить работы по развитию и модернизации завода Автофрамос. Московские власти продлили льготные ставки по налогам и арендным платежам до 2020 года. Сотрудничество Renault и правительства Москвы началось в 1998 году, когда была основана компания Автофрамос. В 1999 году на территории бывшего ОАО «Москвич» началась крупноузловая сборка автомобилей Renault и Megane. К 2012 году Renault полностью выкупила у московских властей их долю компании. Общий размер инвестиций превысил полмиллиона евро.
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| Кому: Михаил У нас была такая проблема, пропускал сальник на насосе низкого давления, заменили и всё устроилось.
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| Кому: Роман долгопа у меня сейчас такая же проблема, поменял акум и все непашет. Ты разобрался со своей?
Владимир
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| Кому: powiy Это у вас что=то не в порядке. Тот же насосик который эту воду подкачивает, может завоздушивается сильно и потом воздух выгоняет вместо того, чтобы сразу воду подавать. Таких проблем у себя не наблюдаю, воду выходит почти одновременно с началом работы щеток (щетки чуть чуть раньше начинают ...
Генадий
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Кросс-купе Renault будут собирать в Москве
{{material_122004}}Новый кроссовер будет относится в С-классу и помимо российского рынка планируется продавать в Бразилии, Китае и Южной Корее. Название новинки пока неизвестно. Все подробности обещают сообщить в августе на Международном Московском автосалоне. По предварительной информации, компания собирается представить купеобразный кроссовер, построенный на одной платформе с популярными Duster и Kaptur – B0. На создание кросс-купе французских инженеров вдохновил успех Mazda CX-4. Компания собирается освоить новую для себя нишу. Ожидается, что продажи нового кросс-купе будут сопоставимы с  продажами Kaptur. Выпуск нового кроссовера наладят на заводе Автофрамос в Москве. Сборочную линию модернизируют, установив 22 новых робота в дополнение к уже имеющимся 24. Проектная мощность предприятия составляет 190 000 автомобилей в год. Сейчас здесь собирают ежегодно вдвое меньше. С конвейера предприятия в 2017 году сошло в общей сложности около 100 тысяч экземпляров Kaptur, Duster и Nissan Terrano.Накануне Renault Россия и правительство Москвы подписали соглашение о сотрудничестве. Французский автопроизводитель пообещал продолжить работы по развитию и модернизации завода Автофрамос. Московские власти продлили льготные ставки по налогам и арендным платежам до 2020 года. Сотрудничество Renault и правительства Москвы началось в 1998 году, когда была основана компания Автофрамос. В 1999 году на территории бывшего ОАО «Москвич» началась крупноузловая сборка автомобилей Renault и Megane. К 2012 году Renault полностью выкупила у московских властей их долю компании. Общий размер инвестиций превысил полмиллиона евро.
2018-02-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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