19 февраля 2018, 13:01
Кросс-купе Renault будут собирать в Москве
Компания Renault объявила о своих планах показать в августе на автосалоне в Москве абсолютно новую модель, предназначенную для российского рынка. Модель в кузове кросс-купе построят на базе Duster и будут выпускать на мощностях Автофрамоса.
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Выпуск нового кроссовера наладят на заводе Автофрамос в Москве. Сборочную линию модернизируют, установив 22 новых робота в дополнение к уже имеющимся 24. Проектная мощность предприятия составляет 190 000 автомобилей в год. Сейчас здесь собирают ежегодно вдвое меньше. С конвейера предприятия в 2017 году сошло в общей сложности около 100 тысяч экземпляров Kaptur, Duster и Nissan Terrano.
Накануне Renault Россия и правительство Москвы подписали соглашение о сотрудничестве. Французский автопроизводитель пообещал продолжить работы по развитию и модернизации завода Автофрамос. Московские власти продлили льготные ставки по налогам и арендным платежам до 2020 года. Сотрудничество Renault и правительства Москвы началось в 1998 году, когда была основана компания Автофрамос. В 1999 году на территории бывшего ОАО «Москвич» началась крупноузловая сборка автомобилей Renault и Megane. К 2012 году Renault полностью выкупила у московских властей их долю компании. Общий размер инвестиций превысил полмиллиона евро.
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