19 ноября 2019, 14:02
Кроссовер Acura MDX получил особую версию ручной работы
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Фото: Acura
Компания Acura привезет на мотор-шоу в Лос-Анджелес особую версию кроссовера MDX PMC Edition. Все автомобили собирают вручную в производственном центре Acura Performance. Всего планируется выпустить 300 машин для США и 30 для Канады.
Фото: Acura
Фото: Acura
Фото: Acura
Фото: Acura
Фото: Acura
Фото: Acura
Фото: Acura
Фото: Acura
Фото: Acura
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В салоне черные кожаные сидения Milano со вставками алькантары украшает красная строчка. Аналогичным образом оформлены дверные карты и рулевое колесо. Центральный тоннель отделан карбоном и снабжен табличкой с названием особой серии и порядковым номером автомобиля 1/330. По окончании ручной сборки каждый кроссовер MDX PMC Edition проходит тот же процесс контроля качества, что и все суперкары NSX, включая динамометрические испытания, тест на симуляторе неровной дороги, контроль лакокрасочного покрытия и проверку герметичности.
Под капотом скрывается стандартный 3,5-литровый V6 мощностью 290 л.с. и максимальным крутящим моментом равным 362 Нм. Двигатель работает в паре с 9-диапазонной автоматической коробкой передач. Acura выпустит 330 экземпляров: 300 машин для США и 30 – для Канады. Цены будут начинаться от 60 тыс. долларов. Первые поставки запланированы на начало 2020 года.
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