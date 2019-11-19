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19 ноября 2019, 14:02

Кроссовер Acura MDX получил особую версию ручной работы

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Фото: Acura
Компания Acura привезет на мотор-шоу в Лос-Анджелес особую версию кроссовера MDX PMC Edition. Все автомобили собирают вручную в производственном центре Acura Performance. Всего планируется выпустить 300 машин для США и 30 для Канады.
Кроссовер Acura MDX получил особую версию ручной работы

Фото: Acura

Кроссовер Acura MDX получил особую версию ручной работы

Фото: Acura

Кроссовер Acura MDX получил особую версию ручной работы

Фото: Acura

Кроссовер Acura MDX получил особую версию ручной работы

Фото: Acura

Кроссовер Acura MDX получил особую версию ручной работы

Фото: Acura

Кроссовер Acura MDX получил особую версию ручной работы

Фото: Acura

Кроссовер Acura MDX получил особую версию ручной работы

Фото: Acura

Кроссовер Acura MDX получил особую версию ручной работы

Фото: Acura

Кроссовер Acura MDX получил особую версию ручной работы

Фото: Acura

Кроссовер Acura MDX получил особую версию ручной работы
Кроссовер Acura MDX получил особую версию ручной работы
Кроссовер Acura MDX получил особую версию ручной работы
Кроссовер Acura MDX получил особую версию ручной работы
Кроссовер Acura MDX получил особую версию ручной работы
Кроссовер Acura MDX получил особую версию ручной работы
Кроссовер Acura MDX получил особую версию ручной работы
Кроссовер Acura MDX получил особую версию ручной работы
Кроссовер Acura MDX получил особую версию ручной работы
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Собирают Acura MDX PMC Edition на заводе в Огайо те же специалисты Performance Manufacturing Center (PMC), которые отвечают за выпуск суперкаров Acura NSX. Кроссоверы отличаются ярким красным цветом кузова Valencia Red Pearl и глянцевыми черными акцентами в экстерьере: крыша, корпуса боковых зеркал, решетка радиатора, ручки дверей, 20-дюймовые колесные диски и даже болты. 

В салоне черные кожаные сидения Milano со вставками алькантары украшает красная строчка. Аналогичным образом оформлены дверные карты и рулевое колесо. Центральный тоннель отделан карбоном и снабжен табличкой с названием особой серии и порядковым номером автомобиля 1/330. По окончании ручной сборки каждый кроссовер MDX PMC Edition проходит тот же процесс контроля качества, что и все суперкары NSX, включая динамометрические испытания, тест на симуляторе неровной дороги, контроль лакокрасочного покрытия и проверку герметичности.

Под капотом скрывается стандартный 3,5-литровый V6 мощностью 290 л.с. и максимальным крутящим моментом равным 362 Нм. Двигатель работает в паре с 9-диапазонной автоматической коробкой передач. Acura выпустит 330 экземпляров: 300 машин для США и 30 – для Канады. Цены будут начинаться от 60 тыс. долларов. Первые поставки запланированы на начало 2020 года.


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Кроссовер Acura MDX получил особую версию ручной работы
{{material_123952}}Собирают Acura MDX PMC Edition на заводе в Огайо те же специалисты Performance Manufacturing Center (PMC), которые отвечают за выпуск суперкаров Acura NSX. Кроссоверы отличаются ярким красным цветом кузова Valencia Red Pearl и глянцевыми черными акцентами в экстерьере: крыша, корпуса боковых зеркал, решетка радиатора, ручки дверей, 20-дюймовые колесные диски и даже болты. В салоне черные кожаные сидения Milano со вставками алькантары украшает красная строчка. Аналогичным образом оформлены дверные карты и рулевое колесо. Центральный тоннель отделан карбоном и снабжен табличкой с названием особой серии и порядковым номером автомобиля 1/330. По окончании ручной сборки каждый кроссовер MDX PMC Edition проходит тот же процесс контроля качества, что и все суперкары NSX, включая динамометрические испытания, тест на симуляторе неровной дороги, контроль лакокрасочного покрытия и проверку герметичности.Под капотом скрывается стандартный 3,5-литровый V6 мощностью 290 л.с. и максимальным крутящим моментом равным 362 Нм. Двигатель работает в паре с 9-диапазонной автоматической коробкой передач. Acura выпустит 330 экземпляров: 300 машин для США и 30 – для Канады. Цены будут начинаться от 60 тыс. долларов. Первые поставки запланированы на начало 2020 года.
2019-11-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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