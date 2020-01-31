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31 января 2020, 16:39

Кроссовер Aston Martin DBX оценили в 14,5 млн рублей

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Фото: motor.ru
В Москве прошла официальная российская премьера первого кроссовера Aston Martin DBX. Цена начинается от 14,5 млн рублей, но ее можно существенно увеличить с помощью дополнительных опций и широких возможностей для персонализации. Первые покупатели получат свои автомобили летом 2020 года.
Кроссовер Aston Martin DBX оценили в 14 5 млн рублей

Фото: motor1.com

Кроссовер Aston Martin DBX оценили в 14 5 млн рублей

Фото: Aston Martin

Кроссовер Aston Martin DBX оценили в 14 5 млн рублей

Фото: Aston Martin

Кроссовер Aston Martin DBX оценили в 14 5 млн рублей

Фото: Aston Martin

Кроссовер Aston Martin DBX оценили в 14 5 млн рублей

Фото: Aston Martin

Кроссовер Aston Martin DBX оценили в 14 5 млн рублей

Фото: Aston Martin

Кроссовер Aston Martin DBX оценили в 14 5 млн рублей

Фото: Aston Martin

Кроссовер Aston Martin DBX оценили в 14 5 млн рублей

Фото: Aston Martin

Кроссовер Aston Martin DBX оценили в 14 5 млн рублей
Кроссовер Aston Martin DBX оценили в 14 5 млн рублей
Кроссовер Aston Martin DBX оценили в 14 5 млн рублей
Кроссовер Aston Martin DBX оценили в 14 5 млн рублей
Кроссовер Aston Martin DBX оценили в 14 5 млн рублей
Кроссовер Aston Martin DBX оценили в 14 5 млн рублей
Кроссовер Aston Martin DBX оценили в 14 5 млн рублей
Кроссовер Aston Martin DBX оценили в 14 5 млн рублей
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Aston Martin DBX стал первым кроссовером легендарной британской марки с вековым опытом в строительстве мощных спортивных автомобилей. В его основе лежит оригинальная платформа, на которой впоследствии возродят серийный спорткар Lagonda. В движение кроссовер приводит 4,0-литровый мотор V8 от подразделения Mercedes-AMG. Агрегат выдает 550 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 9-диапазонным «автоматом» и системой полного привода. Кроссовер массой 2 245 килограммов способен разогнаться до первой «сотни» за 4,5 секунды. Его максимальная скорость достигает 291 км/ч.

В России цены на Aston Martin DBX начинаются от 14,5 миллиона рублей. Для сравнения за Lamborghini Urus просят не менее 15 млн рублей. По информации дилера, около 30 россиян оформили предзаказ на новинку еще в прошлом году. Сборку кроссовера наладят на новом заводе Aston Martin, построенном на бывшей базе Королевских военно-воздушных сил в Южном Уэльсе (Великобритания). Первые поставки в Россию ожидаются в июне. Каждый месяц к нам будут привозить всего по 6 автомобилей. 

В базовом оснащении кроссовера числится адаптивная пневматическая подвеска и активная система подавления кренов. В качестве опции можно будет заказать отделку интерьера уникальным шерстяным войлоком, цепи противоскольжения на колеса, крепления для перевозки лыж и сушилку для лыжных ботинок, набор кожаных дорожных сумок или мягкую лежанку для собак в багажник.


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Форум Aston Martin DB9
У меня такой вопрос? Кто ни будь покупал модели автомобилей такого плана http:// megamo.ru/ shop/ aston-martin , просто очень хочу себе приобрести мини копию своей машинки, и хочу узнать ваше мнения! Просто посмотрел модели, на фото вроде отличное качество и все идеально сделано как у настоящий, посоветуйте ...
Cyber Snipa
Форум Aston Martin DB7
астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
саня
Курс на лето: самые красивые кабриолеты
F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
Anton
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Кроссовер Aston Martin DBX оценили в 14,5 млн рублей
{{material_128169}}Aston Martin DBX стал первым кроссовером легендарной британской марки с вековым опытом в строительстве мощных спортивных автомобилей. В его основе лежит оригинальная платформа, на которой впоследствии возродят серийный спорткар Lagonda. В движение кроссовер приводит 4,0-литровый мотор V8 от подразделения Mercedes-AMG. Агрегат выдает 550 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 9-диапазонным «автоматом» и системой полного привода. Кроссовер массой 2 245 килограммов способен разогнаться до первой «сотни» за 4,5 секунды. Его максимальная скорость достигает 291 км/ч.В России цены на Aston Martin DBX начинаются от 14,5 миллиона рублей. Для сравнения за Lamborghini Urus просят не менее 15 млн рублей. По информации дилера, около 30 россиян оформили предзаказ на новинку еще в прошлом году. Сборку кроссовера наладят на новом заводе Aston Martin, построенном на бывшей базе Королевских военно-воздушных сил в Южном Уэльсе (Великобритания). Первые поставки в Россию ожидаются в июне. Каждый месяц к нам будут привозить всего по 6 автомобилей. В базовом оснащении кроссовера числится адаптивная пневматическая подвеска и активная система подавления кренов. В качестве опции можно будет заказать отделку интерьера уникальным шерстяным войлоком, цепи противоскольжения на колеса, крепления для перевозки лыж и сушилку для лыжных ботинок, набор кожаных дорожных сумок или мягкую лежанку для собак в багажник.
2020-01-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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