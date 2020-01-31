31 января 2020, 16:39
Кроссовер Aston Martin DBX оценили в 14,5 млн рублей
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Фото: motor.ru
В Москве прошла официальная российская премьера первого кроссовера Aston Martin DBX. Цена начинается от 14,5 млн рублей, но ее можно существенно увеличить с помощью дополнительных опций и широких возможностей для персонализации. Первые покупатели получат свои автомобили летом 2020 года.
Фото: motor1.com
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
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В России цены на Aston Martin DBX начинаются от 14,5 миллиона рублей. Для сравнения за Lamborghini Urus просят не менее 15 млн рублей. По информации дилера, около 30 россиян оформили предзаказ на новинку еще в прошлом году. Сборку кроссовера наладят на новом заводе Aston Martin, построенном на бывшей базе Королевских военно-воздушных сил в Южном Уэльсе (Великобритания). Первые поставки в Россию ожидаются в июне. Каждый месяц к нам будут привозить всего по 6 автомобилей.
В базовом оснащении кроссовера числится адаптивная пневматическая подвеска и активная система подавления кренов. В качестве опции можно будет заказать отделку интерьера уникальным шерстяным войлоком, цепи противоскольжения на колеса, крепления для перевозки лыж и сушилку для лыжных ботинок, набор кожаных дорожных сумок или мягкую лежанку для собак в багажник.
Комментарии
Комментарии пользователей
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астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
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