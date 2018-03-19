19 марта 2018, 14:02
Кроссовер Aston Martin назовут Varekai
В патентное бюро подана заявка на регистрацию названия новой модели Aston Martin – Varekai. Официального подтверждения пока не получено. Но есть все основания полагать, что именно так будет называться первый кроссовер британской марки.
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Мощный кроссовер будет выдержан в стилистике концепт-кара DBX (на фото), представленного в марте 2015 года на Женевском автосалоне. Но в отличие от прототипа, серийная модель получит пять дверей, вместо трех. Дизайн новинки утвердили в августе прошлого года. Основными конкурентами кроссовера станут Lamborghini Urus и Maserati Levante.
Новый кроссовер построят на модифицированной платформе DB11, которую адаптируют под полный привод. Aston Martin Varekai, возможно, получит 4-литровую твин-турбо «восьмерку» от Mercedes-AMG. Мощность агрегата составляет 600 л.с. Топовый вариант оснастят 5,2-литровым V12 с двумя турбинами от Aston, выдающим 750 л.с. Генеральный директор компании Энди Палмер подтвердил появление гибридного варианта. Нельзя исключать и полностью электрическую версию. Производство новинки наладят на британском заводе Aston Martin в Сейнт-Атане. Первые покупатели получат свои автомобили в 2020 году.
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