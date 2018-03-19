19 марта 2018, 14:02

Кроссовер Aston Martin назовут Varekai

В патентное бюро подана заявка на регистрацию названия новой модели Aston Martin – Varekai. Официального подтверждения пока не получено. Но есть все основания полагать, что именно так будет называться первый кроссовер британской марки.
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  Кроссовер Aston Martin назовут Varekai Aston Martin Кроссовер Aston Martin назовут Varekai Aston Martin Кроссовер Aston Martin назовут Varekai Aston Martin Кроссовер Aston Martin назовут Varekai Aston Martin Кроссовер Aston Martin назовут Varekai
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Руководство Aston Martin, похоже, определилось с названием первого кроссовера марки. Цыганское слово «varekai», означающее буквально «где бы то ни было» или «где угодно», продолжает традицию названий на букву «V»: Vantage, Vanquish, Valkyrie и Vulcan. Премьера новинки ожидается в следующем году.

Мощный кроссовер будет выдержан в стилистике концепт-кара DBX (на фото), представленного в марте 2015 года на Женевском автосалоне. Но в отличие от прототипа, серийная модель получит пять дверей, вместо трех. Дизайн новинки утвердили в августе прошлого года. Основными конкурентами кроссовера станут Lamborghini Urus и Maserati Levante.

Новый кроссовер построят на модифицированной платформе DB11, которую адаптируют под полный привод. Aston Martin Varekai, возможно, получит 4-литровую твин-турбо «восьмерку» от Mercedes-AMG. Мощность агрегата составляет 600 л.с. Топовый вариант оснастят 5,2-литровым V12 с двумя турбинами от Aston, выдающим 750 л.с. Генеральный директор компании Энди Палмер подтвердил появление гибридного варианта. Нельзя исключать и полностью электрическую версию. Производство новинки наладят на британском заводе Aston Martin в Сейнт-Атане. Первые покупатели получат свои автомобили в 2020 году.
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Кроссовер Aston Martin назовут Varekai
{{material_120744}}Руководство Aston Martin, похоже, определилось с названием первого кроссовера марки. Цыганское слово «varekai», означающее буквально «где бы то ни было» или «где угодно», продолжает традицию названий на букву «V»: Vantage, Vanquish, Valkyrie и Vulcan. Премьера новинки ожидается в следующем году.Мощный кроссовер будет выдержан в стилистике концепт-кара DBX (на фото), представленного в марте 2015 года на Женевском автосалоне. Но в отличие от прототипа, серийная модель получит пять дверей, вместо трех. Дизайн новинки утвердили в августе прошлого года. Основными конкурентами кроссовера станут Lamborghini Urus и Maserati Levante.Новый кроссовер построят на модифицированной платформе DB11, которую адаптируют под полный привод. Aston Martin Varekai, возможно, получит 4-литровую твин-турбо «восьмерку» от Mercedes-AMG. Мощность агрегата составляет 600 л.с. Топовый вариант оснастят 5,2-литровым V12 с двумя турбинами от Aston, выдающим 750 л.с. Генеральный директор компании Энди Палмер подтвердил появление гибридного варианта. Нельзя исключать и полностью электрическую версию. Производство новинки наладят на британском заводе Aston Martin в Сейнт-Атане. Первые покупатели получат свои автомобили в 2020 году.
2018-03-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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