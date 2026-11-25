В РФ привезли популярный в Китае кроссовер BYD от 1,1 млн рублей — что это за модель

В ноябрьской подборке российских объявлений BYD Yuan стоит от 1 105 202 до 2 200 000 рублей. На цену влияют год выпуска и пробег, имеет значение и регион поставки: самые дешевые варианты выставлены на Дальнем Востоке.

В ноябрьской подборке российских объявлений BYD Yuan стоит от 1 105 202 до 2 200 000 рублей. На цену влияют год выпуска и пробег, имеет значение и регион поставки: самые дешевые варианты выставлены на Дальнем Востоке.

В Санкт-Петербурге за BYD Yuan 2023 года с пробегом 12 000 километров просят 2 200 000 рублей. Это самая высокая цена в подборке. Для сравнения: самый доступный автомобиль оценен в 1 105 202 рубля.

На российских площадках размещено более десятка объявлений о продаже кроссовера. В ноябрьской выборке представлены машины 2021-2026 годов выпуска. Стоимость зависит от возраста автомобиля и пробега. Имеет значение и регион поставки.

Самые низкие цены встречаются на Дальнем Востоке. В Хабаровске за BYD Yuan 2021 года просят 1 105 202 рубля. В Уссурийске указаны предложения на автомобили того же года за 1 140 202 и 1 170 202 рубля. Во всех этих объявлениях заявлен одинаковый пробег, 49 000 километров.

Такое совпадение требует осторожности при оценке. 49 000 километров могут быть условно верхней отметкой счетчика либо нераскрытым полностью реальным пробегом. Поэтому цифра в объявлении сама по себе не подтверждает фактическое состояние машины.

Под названием BYD Yuan продаются разные модели компактных электрических кроссоверов. Yuan Up, более компактный городской внедорожник, на внешних рынках известный как Atto 2; BYD Yuan Плюс продается под именем Атто 3. Общее название Юань в объявлении не всегда дает возможность понять, о какой именно модели идет речь.

У одного из вариантов передний привод Yuan Up мощностью 70 кВт (около 95 л.с.). Максимальная скорость составляет 150 км/ч. В характеристиках также указаны емкость аккумулятора 51,13 кВт·ч и запас хода 501 км. Для другой модификации Yuan Up заявлена ​​мощность 130 кВт. Эти характеристики относятся к Yuan Up.

Более свежие автомобили стоят дороже, но года выпуска недостаточно для объяснения различий. В Уссурийске BYD Yuan 2025 года с пробегом 7 395 километров выставлен за 1 258 000 рублей. Там же за машину 2026 года просят 1 513 000 рублей при заявленных 49 000 километрах и 1 638 000 рублей при пробеге 23 450 километров.

Отдельное предложение из Благовещенска: BYD Yuan 2025 года без пробега за 2 151 000 рублей. Сравнение с уссурийским автомобилем того же года показывает, что год выпуска сам по себе не имеет разницы в цене. Важны условия и место продажи.

В Санкт-Петербурге BYD Yuan 2022 года с пробегом 36 800 километров оценили в 1 850 000 рублей. В Благовещенске автомобиль того же года стоит 2 015 000 рублей, в объявлении указана строка условный пробег в 49 000 километров. Важно уточнять информацию о пробеге.

Между крайними ценами почти двукратная разница: за машину 2021 года с Дальнего Востока просят примерно 1,1 миллиона рублей, а за экземпляр 2023 года из Санкт-Петербурга с пробегом 12 000 километров - 2,2 миллиона. Все суммы взяты их реальных объявлений.