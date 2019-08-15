15 августа 2019, 11:28
Кроссовер Cadillac XT5 ощутимо подорожал
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Полноприводный Cadillac XT5 стал стоить существенно дороже. Увеличение цен затронуло большинство комплектаций. Теперь за Cadillac XT5 в начальной комплектации Luxury придется заплатить не менее 3 690 000 рублей.
Cadillac XT5 Black Ice
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Сейчас базовый Cadillac XT5 в комплектации Luxury стоит минимум 3 690 000 рублей. Комплектация Premium обойдется покупателям в 3 990 000 рублей, а топовую Platinum оценили в 4 440 000 рублей. Не изменилась лишь стоимость Cadillac XT5 в особом исполнении Black Ice. Такой кроссовер по-прежнему стоит от 3 920 тысяч рублей. Предыдущее подорожание автомобилей Cadillac было зафиксировано в январе и связано с изменением процентной ставки НДС. Тогда весь модельный ряд американской марки прибавил от 60 000 до 300 000 рублей.
В июле в США представили рестайлинговую версию кроссовера Cadillac XT5, предназначенную для американского рынка. Всего для модели предложили 40 изменений. Внешние затронули решетку радиатора и бамперы. Светодиодная оптика вошла в список базового оснащения. В салоне появилась модернизированная медиасистема Cue с 8-дюймовым тачскрином и новое электронное безрамочное зеркало заднего вида большего размера. Обновленная система автоматической парковки стала способна видеть в темноте и распознавать пешеходов при движении задним ходом. Кроме того, кроссоверу улучшили шумоизоляцию, а названия комплектаций привели в соответствие с остальными моделями Cadillac: Luxury, Premium Luxury и Sport. В моторную гамму добавили новую 2,0-литровую «турбочетверку», которая выдает 241 л.с. и 350 Нм. Второй агрегат – прежний атмосферный V6 объемом 3,6 литра и мощностью 314 л.с. (367 Нм). Именно с 314-сильным мотором Cadillac XT5 сейчас продается в России.
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Отзывы по теме
Как почитаешь обзор такого чуда американской техники, сразу хочется найти завалявшиеся где-нибудь три миллиона и срочно бежать в салон - приобретать. Столько всяких приятных опций в одном автомобиле! И почему его никто не покупает?
Почему то не любят у нас Кадиллаки, а зря на мой взгляд. XT5 более чем достойный автомобиль. Удобный, роскошный, экономичный для своих габаритов и табуна под капотом. Единственное, что расстраивает - это цена и сумма транспортного налога
Цитата:| Кому: NikitaBur А я уже счастливый обладатель авто данной марки. Просто салон Кадиллак Фаворит помог мне определиться с выбором и после тест-драйва я окончательно принял решение. На Эскалейде ездить одно удовольствие, так что и вас советую его взять!
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