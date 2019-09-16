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16 сентября 2019, 11:05

Кроссовер Chery Tiggo 4 обзавелся турбомотором

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Фото: Chery
Российский офис Chery расширил выбор комплектаций для кроссовера Tiggo 4. Новая версия Cosmo с 1,5-литровым турбомотором отличается электронным стояночным тормозом и электроусилителем руля. В список оснащения вошли 6 подушек безопасности и «зимний» пакет. Продажи стартуют в октябре.
Кроссовер Chery Tiggo 4 обзавелся турбомотором

Фото: Chery

Кроссовер Chery Tiggo 4 обзавелся турбомотором

Фото: Chery

Кроссовер Chery Tiggo 4 обзавелся турбомотором

Фото: Chery

Кроссовер Chery Tiggo 4 обзавелся турбомотором

Фото: Chery

Кроссовер Chery Tiggo 4 обзавелся турбомотором

Фото: Chery

Кроссовер Chery Tiggo 4 обзавелся турбомотором

Фото: Chery

Кроссовер Chery Tiggo 4 обзавелся турбомотором

Фото: Chery

Кроссовер Chery Tiggo 4 обзавелся турбомотором

Фото: Chery

Кроссовер Chery Tiggo 4 обзавелся турбомотором
Кроссовер Chery Tiggo 4 обзавелся турбомотором
Кроссовер Chery Tiggo 4 обзавелся турбомотором
Кроссовер Chery Tiggo 4 обзавелся турбомотором
Кроссовер Chery Tiggo 4 обзавелся турбомотором
Кроссовер Chery Tiggo 4 обзавелся турбомотором
Кроссовер Chery Tiggo 4 обзавелся турбомотором
Кроссовер Chery Tiggo 4 обзавелся турбомотором
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Продажи нового кроссовера Chery Tiggo 4 начались в России в августе 2019 года. Первоначального модель предложили в трех комплектациях: Start, Comfort, Techno. Кроссовер оснащался безальтернативным 2,0-литровым «атмосферником» мощностью 122 л.с. (180 Нм), который сочетался с МКПП-5 или бесступенчатой коробкой CVT. 

Новая комплектация Cosmo предназначена для кроссоверов с 1,5-литровым турбомотором (147 л.с.) и 6-ступенчатым «роботом» DCT с двумя сцеплениями. С места до «сотни» такой автомобиль разгоняется за 9,7 секунды. Расход топлива в смешанном цикле обещают на уровне 7,2 литров на 100 километров пути. Базовый «атмосферник» тратит на литр больше: 8,0 – 8,2 литра в зависимости от типа трансмиссии.

В список стандартного оснащения версии Cosmo входит полный набор «зимних» опций: обогрев рулевого колеса и лобового стекла, всех сидений, форсунок стеклоомывателя и боковых зеркал. Интерьер отличается видоизмененной центральной консолью. Место обычного «ручника» занял электронный с функцией Auto Hold. Кроме того, в комплектацию Cosmo входит электроусилитель руля и 6 подушек безопасности. Первые автомобиль должны появиться в дилерских центрах Chery в октябре. Цены пока неизвестны. Сейчас базовый Tiggo 4 стоит от 899 900 рублей. За топовую версию Techno просят от 1 099 900 рублей.

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Комментарии
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Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
Форум Chery B14
всем привет может кто подсказать где в москве адекватный сервис для Б14
андрей
Форум Chery Tiggo (Т11)
Цитата:| Кому: Валерий Чери Тигго - отличный внедорожник. Мощный, тихий и устойчивый на дроге. Больше года езжу на Тигго 5 - проблем с ходовой не было. Брал его из салона.
romabest
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Кроссовер Chery Tiggo 4 обзавелся турбомотором
{{material_127157}}Продажи нового кроссовера Chery Tiggo 4 начались в России в августе 2019 года. Первоначального модель предложили в трех комплектациях: Start, Comfort, Techno. Кроссовер оснащался безальтернативным 2,0-литровым «атмосферником» мощностью 122 л.с. (180 Нм), который сочетался с МКПП-5 или бесступенчатой коробкой CVT. Новая комплектация Cosmo предназначена для кроссоверов с 1,5-литровым турбомотором (147 л.с.) и 6-ступенчатым «роботом» DCT с двумя сцеплениями. С места до «сотни» такой автомобиль разгоняется за 9,7 секунды. Расход топлива в смешанном цикле обещают на уровне 7,2 литров на 100 километров пути. Базовый «атмосферник» тратит на литр больше: 8,0 – 8,2 литра в зависимости от типа трансмиссии.В список стандартного оснащения версии Cosmo входит полный набор «зимних» опций: обогрев рулевого колеса и лобового стекла, всех сидений, форсунок стеклоомывателя и боковых зеркал. Интерьер отличается видоизмененной центральной консолью. Место обычного «ручника» занял электронный с функцией Auto Hold. Кроме того, в комплектацию Cosmo входит электроусилитель руля и 6 подушек безопасности. Первые автомобиль должны появиться в дилерских центрах Chery в октябре. Цены пока неизвестны. Сейчас базовый Tiggo 4 стоит от 899 900 рублей. За топовую версию Techno просят от 1 099 900 рублей.
2019-09-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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