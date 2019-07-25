25 июля 2019, 14:12
Кроссовер Exeed показали российским дилерам Chery
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Компания Chery представила в России новый бренд Exeed. Мероприятие прошло накануне в Подмосковье. Дилерам продемонстрировали «живой» кроссовер Exeed TX, продажи которого планируют начать в 2020 году.
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Под капотом кроссовера Exeed TX разместился 1,6-литровый бензиновый турбомотор 1.6TGDI (SQRF4J16) с алюминиевым блоком цилиндров. Он работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» DCT. Привод может быть как передним, так и полным. С места до «сотни» автомобиль разгоняется за 10,5 секунды. Кстати, двигатель адаптирован к АИ-92. Расход топлива заявлен на уровне от 6,8 до 7,4 литров на 100 километров пути.
По словам представителей дилерского центра Chery в Ачинске (Красноярский край), российские продажи Exeed TX начнутся во втором квартале 2020 года. Сертификация модели уже началась. Цены обещают объявить позже. Покупателям новинку предложат в трех комплектациях, причем две из них будут с полным приводом, сообщает портал «Китайские автомобили».
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Цитата:| Кому: Валерий Чери Тигго - отличный внедорожник. Мощный, тихий и устойчивый на дроге. Больше года езжу на Тигго 5 - проблем с ходовой не было. Брал его из салона.
Купил чери а 15, 07г всё отлично , конфорт бегает отлично ну короче кайф , тут решил проверить рулевую подушку безоп.вскрыл а её там нет и даже проводов нет, хотя должна быть теперь не знаю как и где востоновить , Барнаул.
катаюсь на м-11 5 лет поменял только стойки стабилизатора, проблем никаких, да, на разгон туповата, надо будет прошить. всё никак не соберусь, да особо то это не мешает.
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