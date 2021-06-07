Кроссовер Ferrari: первые изображения от дизайнера
Фото: Деян Христов / behance.net
Фото: Деян Христов / behance.net
Фото: Деян Христов / behance.net
Фото: Деян Христов / behance.net
Фото: Деян Христов / behance.net
Фото: Деян Христов / behance.net
Фото: Деян Христов / behance.net
У Ferrari Simoom панорамная крыша, зато нет заднего стекла. Функцию боковых зеркал выполняют, по всей видимости, камеры, расположенные почти под самой крышей. Возможно, они транслируют изображение на неподвижные треугольные секции боковых окон, по аналогии с новой системой, запатентованной инженерами BMW. Можно с уверенностью сказать, что настоящий кроссовер Ferrari не будет похож на автомобиль, изображенный на рендерах. Премьера Ferrari Purosangue может состояться уже в следующем году.
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